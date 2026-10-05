El real brasileño se fortalece y la bolsa de San Pablo se dispara tras la primera vuelta electoral

El real brasileño se fortaleció drásticamente este lunes y cotizaba por debajo de 5,00 por dólar , alcanzando su nivel más alto en 17 meses , después de que Flávio Bolsonaro terminara por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, informó Trading Economics.

El senador Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos , frente al 45,16% de Lula , una diferencia de casi dos puntos porcentuales que le dio una ventaja inicial de cara a la segunda vuelta.

El resultado desafió a la mayoría de las encuestas . Bolsonaro superó en más de cuatro puntos porcentuales el promedio de los sondeos seguidos por Goldman Sachs.

Déficit y deuda al límite: el desafío económico de un Bolsonaro a las puertas del poder en Brasil

Los mercados consideran a Bolsonaro como más restrictivo en materia fiscal , en un contexto de rendimientos internos elevados y una actividad empresarial débil .

La elección, sin embargo, todavía no está definida. El estrecho margen de la primera vuelta mantiene elevada la posibilidad de volatilidad durante las últimas semanas de campaña.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre y dependerá de factores como el desempeño de los candidatos en los debates, las estrategias de campaña, la movilización de votantes y su capacidad para atraer a los seguidores de los candidatos que quedaron fuera de la contienda.

Fuerte suba de la bolsa

La bolsa de San Pablo abrió este lunes con una fuerte tendencia al alza, con un salto de 7,88% en la primera sesión posterior a la primera vuelta electoral, según EFE.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mercado brasileño, se situaba en los 206.939 puntos, una cota que supondría su mayor cierre histórico.

Las expectativas de los inversores apuntan a que la ventaja de Bolsonaro podría impulsar nuevas subas de los activos brasileños. Una encuesta de XP entre 116 inversores institucionales mostró que la expectativa promedio es de una baja de alrededor de 4% del dólar y una suba de 6% del Ibovespa, además de una caída de al menos 40 puntos básicos en las tasas de interés futuras, según Bloomberg Línea.