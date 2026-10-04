Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro, el candidato que busca suceder políticamente a su padre

Brasil se encamina a las elecciones presidenciales de octubre con Luiz Inácio Lula da Silva en busca de un nuevo mandato y Flávio Bolsonaro como candidato del espacio político de su padre, Jair Bolsonaro. El senador de 45 años fue designado por el expresidente, que cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Flávio heredó de su padre su apellido y capital político. El senador era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre, encarcelado por golpismo, lo designara candidato presidencial. Antes de la candidatura, Flávio no había mostrado ninguna ambición de seguir los pasos de Jair Bolsonaro. Su campaña ha sido discreta y también estuvo marcada por una investigación por sospechas de corrupción . En poco tiempo, sin embargo, las encuestas lo situaron en empate técnico con Lula da Silva .

" Sé que la gente me mira y piensa en otra persona . Sé que me parezco a él, pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé . Acepto con humildad esta misión que me ha encomendado el presidente Bolsonaro", había dicho Flávio en el acto de lanzamiento de su campaña el 16 de agosto en Rio de Janeiro, según consignó CNN.

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El senador dice que su padre siempre será su "brújula", pero se describe como un Bolsonaro "más moderado". Su aspecto sereno se diferencia del estilo confrontativo de Jair Bolsonaro y también del de otros líderes de derecha que llegaron al poder en la región, como el argentino Javier Milei . Para parte del electorado bolsonarista, el vínculo familiar es uno de los motivos para apoyarlo.

"A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio", dijo a la AFP Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años, durante el acto de campaña en Rio.

El legado político de Bolsonaro

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente y el que más se le parece físicamente. Suele vestir chaqueta de traje y finas gafas, aunque durante la campaña también utilizó la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

En videos publicados en línea, Flávio derrama lágrimas al hablar de la prisión domiciliaria de su padre y protesta por lo que considera una persecución judicial. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado después de perder por escaso margen las elecciones de 2022 frente a Lula. Abogado de profesión, Flávio Bolsonaro se convirtió en diputado estatal en Rio de Janeiro a los 21 años y en senador a los 37.

Flávio es padre de dos hijas y uno de sus principales lemas de campaña es "ven con fe".

El analista político Thomas Traumann describió las diferencias entre Flávio y su padre de esta forma: "Comparado con su padre, es más afable y accesible, pero eso no significa que no sea ideológicamente de extrema derecha".

Flávio asegura que, si se convierte en presidente de Brasil, no se presentará a la reelección.

Investigaciones y conflicto familiar

Durante la campaña trascendió que Flávio era investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero en un caso relacionado con un biopic sobre su padre, financiado en parte por un banquero detenido por estafa. Flávio negó inicialmente cualquier contacto con el banquero o haber viajado en su avión privado, pero posteriormente admitió que ambas acusaciones eran ciertas.

También tuvo una disputa con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro. En un video publicado en Instagram, Michelle relató una llamada telefónica con Flávio que calificó como una "puñalada" y una "humillación". Según contó, su hijastro le pidió mantenerse al margen de las decisiones del Partido Liberal porque no tenía experiencia política y le hizo sentir que su apoyo era insignificante.

"Me tratan como si fuera idiota. Como si hubiera llegado ayer. Pero no, sé más de lo que creen", afirmó Michelle en el video. Su participación política tiene además un peso específico dentro del Partido Liberal Mujer, la sección femenina del movimiento de derecha que llevó a Jair Bolsonaro a la Presidencia en 2018. Su trabajo y liderazgo en ese espacio son considerados importantes para atraer el voto de las mujeres y del sector evangélico. Michelle posteriormente aceptó una disculpa de Flávio.

Lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Además, cuando era legislador en Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro quedó involucrado en una investigación por un presunto esquema de desvío de salarios de funcionarios de su gabinete, conocido en Brasil como "rachadinha". La investigación comenzó a fines de 2018, después de que el organismo de control de movimientos financieros de Brasil detectara operaciones consideradas atípicas en las cuentas de Fabrício Queiroz, quien había sido asesor de Flávio.

Queiroz, un exoficial de la Policía Militar de Rio de Janeiro, fue detenido en junio de 2020 en Atibaia, en el estado de São Paulo, en una vivienda perteneciente a un abogado que defendía a Flávio Bolsonaro. La fiscalía de Rio investigaba entonces su presunta participación en el esquema.

En diciembre de 2019, la policía allanó propiedades vinculadas a Flávio Bolsonaro, a exasesores de su gabinete en la Asamblea Legislativa de Rio y a la segunda exesposa de Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación. Flávio denunció entonces una "persecución política" destinada a "alcanzar al presidente". El caso contra Flávio terminó siendo archivado.

Su relación con Trump y Bukele

Flávio ha dicho que mantiene una buena relación con Donald Trump, aliado de su padre, después de reunirse en privado con el republicano este año en la Casa Blanca. El encuentro ocurrió casi tres semanas después de que Trump recibiera allí a Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las elecciones brasileñas de octubre.

Según relató Flávio, el encuentro con Trump fue solicitado por la Casa Blanca, aunque el gobierno estadounidense no confirmó públicamente esa versión. El senador dijo que Trump se interesó por la campaña electoral brasileña, pero aclaró que no hubo un respaldo explícito a su candidatura: "No hubo ninguna declaración de apoyo, como tampoco debería haberla habido ni yo jamás pediría algo así".

Durante la reunión, Flávio planteó que Estados Unidos declare como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), dos de las principales facciones criminales de Brasil. "Fui exactamente a pedirle que declare al CV y al PCC como organizaciones terroristas. Porque eso es lo que son", afirmó posteriormente en Washington. El gobierno de Trump evaluaba la posibilidad de designar a ambas organizaciones como "narcoterroristas", mientras que el gobierno de Lula se había manifestado en contra de esa posibilidad por sus implicancias jurídicas y de soberanía.

Bolsonaro es un aliado de Trump desde los años en que ambos eran presidentes. Getty Images

Flávio también habló con Trump sobre sus diferencias con el gobierno de Lula y planteó el papel que, según dijo, tendría Brasil bajo una eventual Presidencia suya en materia de seguridad regional. Aseguró que buscaría incorporar al país al "Escudo de las Américas", una iniciativa impulsada por Trump junto a otros países de América Latina y el Caribe para combatir al crimen organizado.

"Brasil va a integrar el Escudo de las Américas", prometió el senador, quien agregó: "Ese es el lugar de Brasil: como protagonista en la seguridad de las Américas, hombro a hombro con naciones libres y soberanas".

Según contó el propio senador, la primera pregunta de Trump estuvo relacionada con Jair Bolsonaro. "Lo primero que hizo fue preguntar por mi padre, sobre las condiciones de la cárcel, cómo está y cómo ha lidiado la familia con todo esto", relató Flávio, que calificó el gesto como "humano".

Flávio también elogió las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, cuestionadas por defensores de derechos humanos, y prometió la construcción de "muchas prisiones". Durante la campaña también utilizó videos generados con inteligencia artificial. En ellos aparece como un héroe al rescate de Brasil a bordo de un caza. En uno de los videos, su avatar dispara contra narcotraficantes que viajan en una lancha.

Con información de AFP.