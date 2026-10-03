MPP afirmó que reelección de Lula da Silva en Brasil "frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región"

La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular ( MPP ) emitió una declaración, un día antes que se celebren las elecciones en Brasil , en la que afirmó que una reelección del presidente Lula da Silva "frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región" .

El sector mayoritario del Frente Amplio señaló que las elecciones del domingo "son determinantes para América del Sur" . Unas 158 millones de personas están habilitadas para votar presidente entre 13 candidatos registrados , entre los que se destacan Da Silva y el senador Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

"Lula lo ha dicho sin ambigüedades: 'Brasil no cabe en el patio trasero de nadie' ", recapituló la declaración del MPP. Estados Unidos suspendió el viernes sus servicios consulares en Brasil por "preocupaciones" relativas a la seguridad. En tanto, Australia cerró su embajada por el mismo motivo , pero ninguna de las dos delegaciones especificó los riesgos detectados.

Días antes de las elecciones en Brasil, Estados Unidos suspendió los servicios consulares con este país

Las encuestas dan ventaja al izquierdista, pero prevén un balotaje el 25 de octubre . La campaña estuvo marcada por escándalos de corrupción, incluida una investigación contra Flávio Bolsonaro , mientras que la recta final la dominaron controversias surgidas en redes sociales.

Elecciones brasileñas ya se palpitan en calles de Brasilia Foto: AFP

El tercer mandato de Lula se cierra con un desempleo mínimo, una inflación contenida, pero a la vez una economía que se desacelera y una inseguridad que alarma a los brasileños. En la campaña buscó el apoyo de las clases populares: subió la dotación del programa de asistencia social Bolsa Familia y prohibió las apuestas en línea.

Hasta ahora Trump no apoyó explícitamente a Bolsonaro, si bien respaldó a su padre durante su juicio por golpismo tras perder la reelección contra Lula en 2022. El expresidente fue condenado a 27 años de cárcel.

Bolsonaro hijo, apenas conocido hace unos meses a nivel nacional, le pisó los talones a Lula y su intención de voto no se resintió pese a ser investigado por posible corrupción, tras haberle pedido dinero a un banquero detenido por estafa para una película sobre su padre. El senador, que se define como más moderado que su padre, promete mano dura contra la inseguridad, entre las principales preocupaciones.

Por su parte, el Frente Amplio prepara un homenaje al actual presidente brasileño, quien visitará Uruguay por la cumbre del Mercosur a fines de año. Este reconocimiento será tanto si gana como si pierde las elecciones. Se espera que el líder brasileño sea la figura "convocante" de un acto de masas que llene, desde la fuente del Parque Batlle hasta el Obelisco, la avenida del “icónico Río de Libertad”.