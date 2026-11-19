La empresa española Solaria , que planea construir un centro de datos de gran escala y dos parques solares en Uruguay en la que será la mayor inversión privada de la historia, presentó este jueves 19 ante el mercado europeo los resultados económicos de sus primeros nueve meses de este año.

La comunicación señala que tuvo ganancias (beneficio neto) por 178 millones de euros , un 25% más que en el mismo periodo del año anterior, apoyado en una producción récord y en la duplicación de sus ventas .

A su vez, el Ebitda (resultado bruto de explotación) avanzó un 30% hasta 299 millones , lo que sitúa a la compañía en el 90% de su objetivo para el conjunto del ejercicio (331 millones) a falta de un trimestre.

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El reporte menciona el acuerdo firmado en octubre con el gobierno uruguayo por hasta 500 MW de centros de datos y 350 MW solares sin hacer mención al costo de la inversión, que las autoridades de Yamandú Orsi han situado en US$ 5.700 millones.

En un comunicado, el consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, aseguró que los resultados demostraban la fortaleza del modelo que estaban desarrollando. “Afrontamos el cierre del ejercicio con plena confianza en cumplir nuestros compromisos con el mercado”, expresó.

El proyecto en Uruguay y los clientes

Solaria detalló que el esquema en Uruguay prevé un despliegue escalonado del centro de datos: 100 MW en 2028, otros 100 MW en 2029 y los 300 MW restantes entre 2030 y 2032.

En este sentido, una presentación realizada en Londres y adjunta al reporte señala que el proyecto estará enfocado en clientes hyperscalers —los gigantes globales de la nube e inteligencia artificial— bajo un modelo de desarrollo y operación.

No menciona ningún fondo coinversor ni empresa tecnológica comprometida, aunque desde el gobierno han enfatizado en que la compañía ha dicho que tiene los clientes.

Respecto a sus socios en los proyectos en Europa, Solaria detalló que tiene una alianza al 50% con un Tier-1(de primer nivel) para un proyecto de 70 MW en Madrid –que demandará 480 millones de euros de inversión–. A su vez, mencionó contratos de conexión por 213 MW para centros de datos de Merlin Properties y la entrada del fondo Stoneshield en su filial italiana Gravyx, una operación por la cual cobró 39,2 millones de euros.

Su cartera de proyectos de centros de datos incluye ubicaciones en los municipios Puertollano (140 MW), Trillo (250 MW), Madrid norte y sur (130 MW), y Brindisi en Italia (400 MW).

Otros datos del balance

El balance muestra que en abril de 2026 Solaria realizó una ampliación de capital que le aportó 184,5 millones de euros, con lo cual su patrimonio saltó un 55,1% hasta los 1.100,4 millones de euros, los activos quedaron en 2.768,4 millones mientras la deuda financiera neta se situó en 1.401,4 millones.

A su vez, menciona que el flujo de caja libre del período fue negativo en 151,5 millones de euros: los 184,5 millones generados por la operación no alcanzaron para cubrir inversiones de capital por 336 millones –por las nuevas plantas y baterías que están actualmente en construcción–, un déficit que debió financiarse con deuda y capital nuevo.

El desglose de las cuentas muestra también que Solaria está girando en su actividad para no depender exclusivamente de la venta de electricidad. Aunque la producción creció un 56,4% y la venta de energía aportó 145 millones de euros (el 44,9% de los ingresos totales), más de la mitad de la facturación del período provino de otras dos fuentes: 114,6 millones por prestación de servicios de infraestructura de conexión para terceros y 37 millones extraordinarios por una venta en Italia.

Hacia adelante, la presentación advierte que los 1.100 millones de euros de flujo de caja operativo que proyecta generar entre 2027 y 2029 ya tienen destino asignado en Europa, donde tiene comprometidos 440 millones de euros para desplegar 5 GWh de baterías (BESS), 250 millones en su filial de tierras Generia y su parte de capital en los centros de datos españoles.