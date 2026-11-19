La selección uruguaya sub 17 debutó este jueves en el Mundial de Catar ganándole trabajosamente a Arabia Saudita por 3-2.
El equipo de Ignacio González cometió dos penales y sufrió defensivamente, pero logró revertir el marcador con goles de Pablo Barreiro a los 43', Jawad Alhashemalsayed en contra a los 68' y Facundo Rodríguez a los 85'.
Barreiro fue elegido como el mejor jugador del partido por parte de la FIFA.
Se trata de un volante central zurdo, de muy buen manejo y es generación 2009.
Juega Liverpool al igual que el delantero Thiago Brizuela, que ya tiene experiencia en Primera División.
El gol lo anotó al capturar un rebote al borde del área llegando a zona de definición en ataque.
Su remate fue esquinado, no demasiado potente y contó con una floja reacción del golero Abdullah Almas.
En el segundo gol fue quien tiró un córner venenoso que generó una mala defensa de los saudíes.
Barreiro cometió el segundo penal en el que Uruguay utilizó la tarjeta azul para que el juez revisara la incidencia en el VAR.
El tercer gol de Uruguay fue obra de Facundo Rodríguez, tras pase corto de Brizuela.
Barreiro destacó en las estadísticas de FIFA como el jugador con más tiros al arco: seis.