La selección uruguaya sub 17 debutó este jueves en el Mundial de Catar ganándole trabajosamente a Arabia Saudita por 3-2.

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El equipo de Ignacio González cometió dos penales y sufrió defensivamente, pero logró revertir el marcador con goles de Pablo Barreiro a los 43', Jawad Alhashemalsayed en contra a los 68' y Facundo Rodríguez a los 85'.

Barreiro fue elegido como el mejor jugador del partido por parte de la FIFA.

Se trata de un volante central zurdo , de muy buen manejo y es generación 2009.

Uruguay 3-2 Arabia Saudita por el Mundial Sub 17: un golazo de Facundo Rodríguez le dio una trabajada victoria a la celeste en su debut

La selección uruguaya vuelve al Mundial Sub 17 después de 13 años: quiénes integraron el plantel celeste de 2013, con solo dos jugadores que llegaron a la mayor

Juega Liverpool al igual que el delantero Thiago Brizuela, que ya tiene experiencia en Primera División.

El gol lo anotó al capturar un rebote al borde del área llegando a zona de definición en ataque.

Su remate fue esquinado, no demasiado potente y contó con una floja reacción del golero Abdullah Almas.

¡LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE URUGUAY!



Pablo Barreiro encontró la pelota al borde del área y sorprendió al arquero Abdullah Al Mas con este zurdazo. La Celeste iguala 1-1 contra Arabia Saudita en el #MundialSub17EnDSPORTS.#U17WC pic.twitter.com/zdW0hecfK7 — DSPORTS (@DSports) November 19, 2026

En el segundo gol fue quien tiró un córner venenoso que generó una mala defensa de los saudíes.

¡URUGUAY EMPATÓ Y TENEMOS UN PARTIDAZO!



Jawad Al Hashim se llevó puesta la pelota y convirtió en contra el 2-2 de La Celeste contra Arabia Saudita en el #MundialSub17EnDSPORTS.#U17WC pic.twitter.com/VKwhGw9Vmn — DSPORTS (@DSports) November 19, 2026

Barreiro cometió el segundo penal en el que Uruguay utilizó la tarjeta azul para que el juez revisara la incidencia en el VAR.

El tercer gol de Uruguay fue obra de Facundo Rodríguez, tras pase corto de Brizuela.

¡URUGUAY PUSO EL 3-2 EN EL FINAL!



Facundo Rodríguez sacó este gran derechazo desde afuera del área para poner en ventaja a la Celeste ante Arabia Saudita a los 85 minutos en el #MundialSub17EnDSPORTS.#U17WC pic.twitter.com/ELVgofxBbA — DSPORTS (@DSports) November 19, 2026

Barreiro destacó en las estadísticas de FIFA como el jugador con más tiros al arco: seis.