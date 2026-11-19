El Gobierno de Colombia avanza con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el departamento de Magdalena , un proyecto que forma parte de su estrategia para reforzar el sistema penitenciario y concentrar a presos considerados de alta peligrosidad.

Ubicado en Sabanas de San Ángel y bautizado como Renacer , el establecimiento aportará casi 2000 plazas al sistema local y se encuentra en la etapa final de ejecución, aunque todavía necesita completar obras y resolver cuestiones vinculadas con su puesta en funcionamiento, según informó el periódico El Tiempo .

La iniciativa comenzó durante el gobierno de Iván Duque y fue retomada como una de las prioridades de la administración del presidente Abelardo de la Espriella , que busca acelerar su finalización.

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"Megacarcel de San Ángel comenzará a funcionar paulatinamente a partir de diciembre mientras culminan las obras", anticipó por su parte la gobernadora del Magdalena , Margarita Guerra .

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Gobernaciondelmagdalena.gov.co

El complejo penitenciario ocupará una superficie de 22 hectáreas y tendrá capacidad para alojar a 1974 internos. Su objetivo es ampliar la infraestructura carcelaria del país y contribuir a reducir el hacinamiento en las prisiones.

De acuerdo con los datos difundidos por la Gobernación de Magdalena, la obra tiene un avance físico del 86%, mientras que todavía resta ejecutar un 25% de los recursos financieros previstos. Para completar el proyecto, el Gobierno debe resolver cuestiones contractuales y acelerar distintos trabajos pendientes.

Una comitiva del Ejecutivo colombiano recorrió las instalaciones para evaluar el estado de construcción. Participaron Isidora Fernández, directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC); Carlos Gónima, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y Andrés Barney, director de Gestión Corporativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

"En cumplimiento de las directrices del presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio de Justicia, este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 cupos al sistema penitenciario y carcelario", informó la USPEC, tras su visita.

USPEC/Colprensa

Uno de los puntos que todavía requiere intervención es el acceso al establecimiento. Durante el recorrido, funcionarios nacionales y departamentales analizaron las mejoras necesarias en la vía que conduce al predio. La Gobernación de Magdalena comunicó que "se revisaron las acciones requeridas para intervenir y mejorar la vía de acceso al establecimiento penitenciario".

La mandataria local también participó de las gestiones para acelerar la finalización. Según explicó, mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y otros funcionarios nacionales para abordar los inconvenientes que demoraron el proyecto. .

La construcción de Renacer se inscribe en una política penitenciaria más amplia. Durante su campaña, De la Espriella había prometido levantar diez establecimientos de máxima seguridad inspirados en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, destinados a concentrar a los presos considerados más peligrosos y evitar que continúen dirigiendo organizaciones criminales desde las cárceles.

Mientras avanzan las obras, el Ejecutivo también analiza alternativas complementarias, como la adaptación de buques de la Armada para utilizarlos como prisiones de máxima seguridad.

La propuesta todavía requiere evaluaciones del Inpec y funcionaría como una solución transitoria hasta que se definan nuevos establecimientos terrestres.