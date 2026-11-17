La postal más viral e inesperada del cierre de la gira sudamericana de León XIV ocurrió en su despedida, cuando un fiel le arrojó un denario directamente a la cara. Durante la conferencia de prensa a bordo del avión papal que lo llevó de regreso a Roma tras once días de viaje por Uruguay, Argentina y Perú, el Sumo Pontífice apeló a su sentido del humor para referirse al percance que sufrió.

El episodio tuvo lugar el domingo en la Base Aérea Las Palmas de Lima, donde más de un millón y medio de personas se congregaron para la misa de despedida del Papa estadounidense-peruano en su tierra adoptiva. En medio de la euforia por el paso del papamóvil abierto, y dentro de la costumbre habitual de muchos peregrinos de lanzar camisetas, flores u objetos piadosos para que sean bendecidos, alguien desde la multitud arrojó con demasiada fuerza un decenario —una pequeña pulsera o anillo con diez cuentas utilizado para rezar el rosario— que impactó de lleno en el rostro de Robert Prevost, muy cerca de uno de sus ojos.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante exacto en que el Papa acusó el golpe, cerró los párpados por reflejo y se llevó la mano a la cara durante unos segundos ante la preocupación de su custodia. Sin embargo, fiel al estilo sereno y resistente que exhibió durante todo el itinerario —realizado apenas un mes después de una cirugía pulmonar—, León XIV sonrió de inmediato, hizo un gesto de tranquilidad y continuó saludando y bendiciendo a la multitud sin alterar el recorrido.

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Ya en el vuelo de retorno al Vaticano, los periodistas acreditados no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle cómo se encontraba de aquel impacto y qué había sentido en medio de semejante desborde popular. El Pontífice utilizó el incidente para ilustrar la intensidad del cariño recibido en el país donde vivió casi veinte años como misionero agustino y obispo de Chiclayo.

“Son cosas que uno lleva en el corazón... o quizás en el ojo”, lanzó León XIV con una media sonrisa y una pausa digna de comedia, provocando una carcajada generalizada en la cabina de prensa del avión papal.

Para el Papa el proyectil involuntario no fue más que un exceso de entusiasmo dentro de una jornada profundamente emotiva en Perú, nación a la que despidió minutos después del incidente con una definición que resumió su vínculo con el país: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

La visita apostólica de León XIV concluyó así, poniendo fin a su periplo que incluyó también a Uruguay y Argentina. El viaje se realizó apenas tres semanas después de que el pontífice fuera operado de un cáncer de pulmón, disipando dudas sobre su estado físico.

La gira del papa por Perú significó el regreso a su país adoptivo de Robert Prevost, quien adquirió la nacionalidad peruana. Prevost ha dedicado gran parte de su vida a misiones en Perú desde 1982, hasta su convocatoria al Vaticano en 2023 tras ocho años como obispo de Chiclayo.