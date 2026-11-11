Luciano Pereyra canta emocionado para el Papa León XIV en la Basílica de Luján

El cantante Luciano Pereyra vivió un momento de profunda emoción este miércoles al presentarse en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una multitud que aguardaba la llegada del papa León XIV en su visita a Argentina.

La actuación tuvo un significado especial, ya que se dio antes de su inminente presentación en Montevideo como parte de su gira “Te sigo amando”. Pereyra compartió con el público su sentimiento por la oportunidad de cantar en su tierra y ser anfitrión de un Sumo Pontífice en Luján, calificándolo como una “bendición”.

“Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento súper importante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años”, confesó el artista, visiblemente conmovido. La interpretación del clásico de Gieco, cargado de un mensaje de paz, amor y unión, resonó entre los miles de fieles reunidos.

El reencuentro de Pereyra con “Solo le pido a Dios” frente a un Papa se remonta al año 2000, durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma. En aquella ocasión, con tan solo 18 años, el artista tuvo la oportunidad de cantar el mismo tema ante Juan Pablo II. La noticia de su participación en la ceremonia de Luján le llegó semanas antes, durante un concierto en el Movistar Arena, lo que lo impulsó a modificar su lista de canciones para incluir la balada que considera tan significativa.

La ceremonia religiosa en Luján convocó a más de dos millones y medio de fieles que se congregaron frente a la basílica. Para asegurar el normal desarrollo del evento, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad implementaron un operativo especial de tránsito y logística. Se establecieron cortes de acceso vehicular en las inmediaciones del templo y se dispusieron puestos de atención sanitaria y puntos de hidratación para los asistentes. La jornada previa incluyó vigilias de oración, actividades culturales y cantos festivos organizados por los grupos de fieles en la explanada de la basílica, con un dispositivo de seguridad activo durante toda la concentración.