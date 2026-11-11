Colón despide a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y su hincha más emblemático

El Club Atlético Colón expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras. El músico, de 76 años, fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe. La entidad rojinegra, de la cual Camino era un reconocido hincha, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales lamentando la pérdida.

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El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero.



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/3BbOiWbeqr — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 10, 2026 Camino, quien había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de este año por cuestiones de salud y edad, mantuvo siempre una fuerte identificación con Colón, el club de sus amores. Este vínculo se hizo visible en diversas presentaciones, siendo el más recordado el show previo a la final de la Copa Sudamericana de 2019, donde Los Palmeras interpretaron himnos como "Soy Sabalero" ante miles de hinchas.

El legado musical en la CONMEBOL Sudamericana La noticia conmocionó no solo al mundo de la música, sino también al ámbito deportivo. La propia organización de la CONMEBOL Sudamericana recordó la icónica actuación de la banda en Asunción, publicando un video de aquel momento. "¡Que en paz descanses, Marcos Camino!", posteó la cuenta oficial del torneo en Instagram, destacando la importancia de la banda en momentos emblemáticos para el club.

View this post on Instagram La banda, liderada durante décadas por Camino y Rubén "Cacho" Deicas, construyó un puente entre la música tropical y el fútbol argentino. Sus melodías resonaron en varias hinchadas, y recientemente se generó un guiño viral con Boca Juniors, cuyo público adoptó una versión de "Hoy tenemos que ganar" para alentar al equipo en la final de la Sudamericana. Los Palmeras, de hecho, compartieron un video cantando esa versión en medio de su última gira europea, un gesto que hoy se convierte en un nostálgico recordatorio.