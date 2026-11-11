Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Jueves:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Los Palmeras

Colón despide a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y su hincha más emblemático

El Club Atlético Colón y la CONMEBOL Sudamericana despiden con profundo pesar a Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras

11 de noviembre de 2026 14:47 hs
AdobeExpressPhotos_3b7b005ae7704906a89919c616cfc81f_CopyEdited

El Club Atlético Colón expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras. El músico, de 76 años, fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe. La entidad rojinegra, de la cual Camino era un reconocido hincha, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales lamentando la pérdida.

Camino, quien había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de este año por cuestiones de salud y edad, mantuvo siempre una fuerte identificación con Colón, el club de sus amores. Este vínculo se hizo visible en diversas presentaciones, siendo el más recordado el show previo a la final de la Copa Sudamericana de 2019, donde Los Palmeras interpretaron himnos como "Soy Sabalero" ante miles de hinchas.

El legado musical en la CONMEBOL Sudamericana

La noticia conmocionó no solo al mundo de la música, sino también al ámbito deportivo. La propia organización de la CONMEBOL Sudamericana recordó la icónica actuación de la banda en Asunción, publicando un video de aquel momento. "¡Que en paz descanses, Marcos Camino!", posteó la cuenta oficial del torneo en Instagram, destacando la importancia de la banda en momentos emblemáticos para el club.

Más noticias

De Lucrecia Martel y Mauro Libertella a Guadalupe Nettel, las visitas de autores del exterior en la Noche de las Librerías

Los enredos de dos agentes de la CIA en el Chile de 1973 dan "Caballo salvaje nueve", una gran comedia negra para disfrutar en el cine

View this post on Instagram

La banda, liderada durante décadas por Camino y Rubén "Cacho" Deicas, construyó un puente entre la música tropical y el fútbol argentino. Sus melodías resonaron en varias hinchadas, y recientemente se generó un guiño viral con Boca Juniors, cuyo público adoptó una versión de "Hoy tenemos que ganar" para alentar al equipo en la final de la Sudamericana. Los Palmeras, de hecho, compartieron un video cantando esa versión en medio de su última gira europea, un gesto que hoy se convierte en un nostálgico recordatorio.

View this post on Instagram

Marcos Camino dedicó más de 50 años de su vida a Los Palmeras, convirtiéndose en un referente indiscutido de la música santafesina. Tras su salida, su hijo, Marcos Camino Junior, asumió la continuidad del proyecto musical. El músico había manifestado en ocasiones anteriores que su retiro se debía a cuestiones de edad y salud, y a un pedido personal a Dios para discernir el momento oportuno de dar un paso al costado.

Las más leídas

La marcha atrás con la sanción a la anestesista Miralles: una "sugerencia" del MSP tras un pedido de Orsi de revisar la decisión

Tragedia en Canelones: una pareja y su hija de dos años murieron tras un choque frontal en Ruta 12

Arranca la Prueba de Admisión: se verá por televisión abierta (y streaming) con la conducción de cinco reconocidas figuras de Carnaval

Elecciones en Peñarol: cómo quedó el mapa electoral tras la decisión de Ignacio Ruglio de bajarse de la carrera presidencial

Temas

Los Palmeras Copa Sudamericana

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos