Los enredos de dos agentes de la CIA en el Chile de 1973 dan "Caballo salvaje nueve", una gran comedia negra para disfrutar en el cine

Si hay algo que le sale bien al cineasta británico-irlandés Martin McDonagh es retratar amistades retorcidas entre hombres que por distintas circunstancias están en lugares pequeños, remotos y favorables a la introspección. Esa receta es la que se replica en Caballo salvaje nueve , su película más reciente, que se puede ver en salas de cine uruguayas desde el pasado jueves.

McDonagh, un habitual de los premios Oscar en la última década, navegó territorios más turbios y trágicos con su película Tres anuncios por un crimen , pero han sido sus relatos de vínculos masculinos su área de operación más frecuente: si Los espíritus de la isla era una historia sobre el fin de una amistad de larga data, Caballo salvaje nueve es más cercana a Escondidos en Brujas, donde dos sicarios se refugiaban en esa ciudad belga tras matar a un inocente y se enfrentaban allí a diversas cuestiones existenciales.

El parentesco en este caso viene determinado porque de nuevo el director y guionista plantea a dos hombres de armas que conforman la clásica pareja dispareja, lejos de su casa y enfrentados tanto a amenazas mundanas externas como a los dilemas morales y éticos de su profesión.

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En este caso, sin embargo, el porte de armas viene con aprobación gubernamental. La dupla en cuestión está conformada por Chris Carlisle (John Malkovich) y Lee Chesterfield (Sam Rockwell) , dos agentes/asesinos de la CIA establecidos en la oficina de la agencia en Chile en la previa al golpe de estado de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende y estableció la dictadura de Augusto Pinochet.

Un golpe que, hoy se sabe, tuvo el apoyo de Estados Unidos y la injerencia de la CIA para que se produjera, como tantos otros cambios de régimen en Latinoamérica durante la Guerra Fría que tenían como objetivo de fondo erradicar la influencia soviética o cualquier atisbo de acercamiento a la izquierda en la región.

Caballo salvaje nueve usa ese contexto histórico y el intervencionismo descarado de Estados Unidos en distintos puntos del planeta como telón de fondo y como punto de partida o remate del humor negro que es su tónica.

En las semanas previas al golpe, los dos agentes se toman una semana de vacaciones y se van a la Isla de Pascua (o Rapa Nui, si se prefiere el término indígena). Pero lo que en principio parece un viaje de relax, empieza muy pronto a mostrar que hay por detrás segundas intenciones. A pesar de la indudable camaradería que Chris y Lee comparten, hay también secretos entre los dos, ordenes ocultas impartidas por el jefe de ambos (Steve Buscemi), y una complicación particular para todo el asunto: la memoria de Chris ya no es lo que era, y su salud tampoco.

El personaje de Malkovich es, sin dudas, el punto alto de la historia, y no resultan descabellados los rumores de Oscar que ya rodean al actor de 72 años. Su personaje es veterano de operaciones de “la compañía” en Cuba, el Congo, Guatemala, y con una presunta participación que no puede ni confirmar ni desmentir en cierto magnicidio ocurrido en Dallas en 1963, es sin dudas un hombre oscuro y siniestro. Un asesino y mentiroso compulsivo, desagradable y, también, muy gracioso.

Los espías más locos del mundo

La película plantea el conflicto de verse como espectador encariñado y preocupado por el destino de una persona que ha derramado litros de sangre, operado para derribar gobiernos y desestabilizar países y ser el brazo ejecutor de la faceta más terrible de su país. Y sin embargo, es imposible que eso no pase.

Buena parte de esa cualidad entradora del personaje (así como de su socio encarnado por Rockwell) está en que los dos actores protagónicos son canales ideales para el humor constante de la película. Absurdo, irónico, oscuro e incómodo a partes iguales, esa comedia constante es el pilar sobre el que se edifican estos personajes graciosos pero peligrosos.

Más allá de algunos recursos obvios en la construcción de la dupla (el septuagenario y el hombre de mediana edad, el caótico y el serio, el solitario y el padre de familia), la química entre los dos actores es excelente, y son el puntal sobre el que se erige una película muy sólida y redonda en todos sus aspectos, que por momentos se afilia más al wéstern que al cine de espías de los años 70 sobre el que también edifica su identidad.

Pero aunque las risas no faltan, cuando tiene que ponerse seria, Caballo salvaje nueve lo hace. Amén del humor, es también una historia sobre la inminencia de la muerte, la culpa católica (ahí se notan las raíces irlandesas de McDonagh), la memoria, el ocultamiento y el borrado de esas historias, y hasta si se quiere, la eutanasia. Además de tener una crítica directa al intervencionismo y la violencia ejercida por Estados Unidos sobre el resto del mundo.

Esos golpes más bajos no se sienten forzados y resultan conmovedores gracias a la construcción de sus protagonistas, a medio camino entre cowboys y agentes secretos. Aunque sean, como en aquellas viejas películas argentinas de los 80, los más locos del mundo.