Maratón de cine papal para preparar la llegada de León XIV: de thrillers políticos en el Vaticano a un papa psicoanalizado, algunos destacados del streaming

El tema de la semana es el papa y nada más, por eso, y en caso de que le interese explorar más de el universo pontificio en el mundo audiovisual, van a continuación siete propuestas que tienen que ver con ese mundo para ver en la previa.

La asociación es inmediata: se piensa en que el sumo pontífice está a punto de tocar tierra en Uruguay y automáticamente viene a la mente la imagen de César Troncoso pedaleando en la frontera entre Melo y Aceguá. No es raro que suceda, dado que El baño del papa se convirtió en una de las películas más paradigmáticas del cine uruguayo y propulsó, de paso, la carrera del actor. La película de César Charlone y Enrique Fernández, que volvió a los cines en un reestreno reciente y que se puede ver también de manera oficial en Youtube, cuenta la historia de de un contrabandista de la región que, durante la visita del papa Juan Pablo II a Uruguay en 1988, decide construir un baño para hacerse rico. Spoiler: no le sale del todo bien.

El universo cinematográfico papal de César Charlone continúa con esta película que filmó bajo la dirección de su colega brasileño de toda la vida, Fernando Meirelles. En ella se mete con una de las relaciones más peculiares que se generaron dentro de las puertas del Vaticano: la del cardenal Jorge Bergoglio y el por entonces papa Benedicto XVI. Los dos papas se sumerge en un hecho turbulento y todavía reciente para la Iglesia Católica, que fue la renuncia de Joseph Ratzinger al trono de Pedro y la transición hacia el papado de Francisco. Con Anthony Hopkins como Ratzinger y Jonathan Pryce como Bergoglio, la película ofrece una mirada fresca, divertida y por momentos emotiva sobre un torbellino inusual en una institución sagrada y la voluntad de dos hombres que definen su futuro. En Netflix.

Llámame Francisco: la vida de un Papa

La miniserie Llámame Francisco: la vida de un Papa dirigida por el brasileño Daniele Luchetti es otra de las expresiones audiovisuales que ha tenido la vida de Jorge Bergoglio, uno de los papas más adaptados. Se basa en la investigación de Martín Salinas y sigue la historia de Bergoglio desde su trabajo en una Argentina bajo la dictadura militar de Rafael Videla y el proceso por el que se convirtió en el primer pontífice latinoamericano en 2013 con la actuación de Rodrigo de la Serna. En Netflix.

Habemus papam

El gran Nanni Moretti también tuvo su cuarto de hora con el Vaticano con una de sus películas más recordadas, Habemus papam. Michel Piccoli es el cardenal Melville, que inesperadamente y contra todo pronóstico es nombrado Papa. Incapaz de soportar el peso de su nueva responsabilidad, entra en pánico, y para evitar un escándalo mundial, el Vaticano busca la ayuda de un famoso psicoanalista ateo para que lo recomponga. Está en Amazon Prime Video.

Cónclave

El Vaticano también puede ser un nido de grillos y cuando hay cónclave, más. Este oscarizado thriller del alemán Edward Berger cuenta justamente eso: una historia de engaños, secretos y rencillas políticas en medio de la elección del papa que, en la línea temporal de la película, debería llegar para rescatar a una iglesia en crisis. Cónclave tiene las actuaciones de Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, y está en Amazon Prime Video.

Ángeles y demonios

El Vaticano en una de sus versiones más hollywoodenses y pochocleras. Segunda película en la saga del investigador Robert Langdon, personaje creado por el escritor Dan Brown, y secuela de la polémica El código Da Vinci, Ángeles y Demonios comienza con la muerte del papa y un gran complot mundial para provocar el Apocalispis propiciado por una infiltración en la Santa Sede de los elusivos illuminatis. De Ron Howard, con Tom Hanks y Ewan McGregor, tiene muchas iglesias de Roma y cientos de tomas desde un patrullero policial. En Amazon Prime Video.

El exorcista del papa

No: el papa no está poseído, el exorcista del título está al servicio del Vaticano. Y tiene nada más y nada menos que el rostro (y la figura) de Russel Crowe. Esta película de terror no se pliega demasiado a las ortodoxias de la iglesia católica, pero toma el hecho constatable de que efectivamente existen exorcistas ordenados por la Santa Sede, en este caso uno que es casi un superhéroe y tiene que combatir a una serie de demonios que aterrorizan a una madre soltera y a sus hijos. No está disponible en streaming, hay que buscarla a partir de métodos non sanctos. Y véala bajo su propio riesgo.