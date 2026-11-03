Fernando Vilar pidió disculpas por sus expresiones sobre las infancias trans en Buscadores: "Me consta que mi pregunta fue ofensiva, violenta, discriminatoria, estigmatizante"

El periodista Fernando Vilar , que el pasado viernes 30 protagonizó en Buscadores una polémica situación vinculada a un debate sobre las identidades trans en las infancias, pidió disculpas por sus dichos este martes al comienzo del programa.

Vilar hizo un comentario durante una discusión sobre la identidad de género en la infancia durante una entrevista a la médica y excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto Lorena Quintana que despertó polémica.

Haciendo referencia a una situación puntual vinculado a las infancias trans, Vilar dijo: “Yo tengo un hijo que a los 8 años viene de pantaloncito y pelito corto con la pelota abajo del brazo y me dice ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación” .

El comentario del comunicador motivó un comunicado de Canal 5 (una de las dos pantallas que emite Buscadores, junto a VTV) rechazando el comentario, y exigiendo una rectificación pública. En el programa de este lunes 2, el primero desde el episodio y sin Vilar en el estudio, el conductor César Bianchi leyó el comunicado al comienzo del programa, que se trata de una coproducción con el canal estatal.

Así mismo, la Asociación de Trabajadores de la Televisión Nacional (ATTN), el sindicato de Canal 5, publicó un comunicado dirigido a la opinión pública en el que expresaron "su más enérgico rechazo a los comentarios de carácter homofóbico y a las expresiones de contenido violento y estigmatizante hacia las diversidades de género, realizados por un comunicador de Canal 5 del programa Buscadores".

En ese sentido, las disculpas de Vilar llegaron este martes, en la apertura de Buscadores.

El conductor reconoció que su intervención fue "desacertada, ofensiva y discriminatoria" y asumió la responsabilidad por sus palabras. "En un momento le hice una pregunta que más que una pregunta fue una afirmación con un signo de interrogación. Me consta con el paso de las horas que esa pregunta fue ofensiva, violenta, discriminatoria, desacertada, desafortunada, estigmatizante. Podría seguir toda la tarde poniéndole calificativos (...) Me consta que lastimó y puso de muy mal humor a mucha gente. Yo me quiero hacer responsable de esa frase porque las palabras tienen un sentido y la importancia es mayor cuando se trata de los derechos de las personas", señaló.

"A todas esas personas les pido disculpas por lo que les afectó, por lo que les tocó vivir", agregó, y le pidió disculpas especialmente al colectivo Transboy Uruguay, cuyo presidente había enviado una carta a las autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) haciendo referencia a los dichos de Vilar.

En el programa, de hecho, el primer invitado fue Rodrigo Falcón, presidente de dicha asociación, que lamentó que la entrevista se diera "en ese contexto".