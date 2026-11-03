AEK Atenas vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por un partido trascendente de la Champions League

El partido entre AEK Atenas y Real Madrid con Federico Valverde por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la hora 14.45 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
¿Cuándo juegan AEK Atenas vs Real Madrid con Federico Valverde?
El partido se disputa este miércoles 4 de octubre. El encuentro corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League.
¿A qué hora juegan AEK Atenas vs Real Madrid con Federico Valverde?
El pitazo inicial está programado para la hora 14.45. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 14:45 horas.
- Bolivia y Venezuela: 13:45 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 horas.
¿Dónde ver en vivo AEK Atenas vs Real Madrid con Federico Valverde?
Los derechos de transmisión televisiva de la Champions League para el territorio sudamericano pertenecen a ESPN. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de ESPN. Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere suscripción previa.