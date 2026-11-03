Murió el futbolista Jesús de Miguel, jugador de Tenerife de España que había sufrido un golpe en el partido de este lunes

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel , de 30 años , murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" a las 08:00 de España de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el golero del Andorra, Jesús Owono .

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López .

Dramáticos momentos en España: un delantero fue salvado en el césped luego de un paro cardíaco tras un rodillazo en el pecho; mirá el video

El meme de la polémica de Mbappé y China: repasá lo que dijo y sus disculpas, los contratos que ya perdió, y la decisión de no transmitir por TV LaLiga de España

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo donde fue atendido por las asistencias.

El delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, yace en el suelo y sus compañeros se toman la cabeza

Según la prensa española, el jugador del Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

Empeoramiento

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la nota del conjunto tinerfeño.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz. https://t.co/t2UDpETZp0 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2026

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.



Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel.



Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy.



Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como… pic.twitter.com/7oxFU0gAZT — RFEF (@rfef) November 3, 2026

También la Federación Española, que suspendió la jornada de fútbol de este martes, y en general todo el mundo del fútbol español han mostrado su pésame por la muerte de De Miguel.

La RFEF suspende la jornada de fútbol de este 3 de noviembre tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife: https://t.co/hh31x1I4pM pic.twitter.com/pH5XfpI2G5 — RFEF (@rfef) November 3, 2026

AFP