Dramáticos momentos en España: un delantero fue salvado en el césped luego de un paro cardíaco tras un rodillazo en el pecho; mirá el video

El fútbol español vivió este lunes uno de sus capítulos más dramáticos y angustiantes de los últimos años durante el cierre del partido entre Tenerife y Andorra por LaLiga 2, la Segunda división española. Se disputaba el minuto 90+7 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, con el marcador igualado 2-2, cuando una acción dividida paralizó los corazones de todos los presentes: el delantero local Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el césped tras recibir un durísimo impacto del arquero rival en el pecho.

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La jugada se originó en un contraataque de Tenerife. De Miguel ganó la espalda de los defensores en velocidad y fue en busca de un balón aéreo fuera del área.

El arquero de Andorra, Jesús Owono, salió a cortar la maniobra a toda velocidad, pero en lugar de conectar la pelota golpeó con violencia su rodilla contra el tórax del atacante. El impacto fue seco y fulminante: De Miguel se desplomó de inmediato e inconsciente sobre el campo.

Ante los desesperados gestos de compañeros y rivales que pedían auxilio, los servicios médicos ingresaron rápidamente para auxiliar a Jesús de Miguel.

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Mientras el árbitro Pérez Hernández le mostraba la tarjeta roja a Owono, los profesionales de la salud debieron realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 5 minutos en medio de un silencio absoluto en las tribunas.

Gracias a la rápida intervención, el atacante logró recuperar el pulso y la respiración antes de ser retirado en camilla.

El encuentro quedó suspendido de inmediato a falta de 2 minutos de tiempo añadido. De Miguel fue trasladado de urgencia con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Horas más tarde, Tenerife emitió un parte médico oficial confirmando que el delantero permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI o CTI en Uruguay), "estable, dentro de la gravedad", recibiendo el respaldo unánime de todo el fútbol español.

Respecto al partido, el delantero uruguayo Lautaro De León anotó uno de los goles de Andorra, pero fue expulsado previamente a esta jugada.