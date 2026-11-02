Google Street View renueva imágenes de Uruguay tras 11 años: qué localidades se sumaron

Google Street View completó una importante actualización de sus imágenes en Uruguay , la primera en once años, incorporando nuevas fotografías de diversas ciudades, capitales departamentales y pequeñas localidades del interior.

Estos nuevos registros, tomados entre marzo de 2025 y junio de 2026, reemplazan en gran medida el material fotográfico de 2015 y extienden la cobertura a zonas previamente no registradas.

Ahora que se actualizó Google Street View en Uruguay, comparto algunos cambios de la Montevideo. Zonas con mejoras notorias. Destaca particularmente el boom de la construcción privada, proyectos públicos de vivienda y restauraciones. Se puede!!! (hilo). pic.twitter.com/phbYypmbJW

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La renovación, confirmada por el sitio especializado Virtual Streets, abarca Montevideo y capitales departamentales como Maldonado, Rocha, Canelones, Minas, Paysandú, Salto, Durazno y Tacuarembó, con fechas de captura que varían de marzo de 2025 a febrero de 2026. Este despliegue no solo actualiza áreas ya cubiertas, sino que también suma por primera vez imágenes de pueblos que habían quedado fuera del relevamiento inicial.

La firma brasileña PAVESYS Engenharia, contratada por Google Maps, fue la responsable de este extenso trabajo fotográfico. La empresa, con experiencia previa en la evaluación de la red vial uruguaya, utilizó tecnología avanzada como las cámaras Gen 4 Trekker y las DustBuster DBV1, homologadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), para capturar imágenes en todo tipo de terreno, facilitando así la inclusión de caminos y zonas rurales.

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la ampliación de la cobertura hacia pequeñas localidades y barrios periféricos que hasta ahora no contaban con presencia en Google Street View. Lugares como Tranqueras en Rivera, Lascano en Rocha, Guichón en Paysandú, Mariscala en Lavalleja y Belén en Salto se suman a la plataforma. También se incorporaron recorridos en zonas turísticas como Punta del Diablo y localidades cercanas a Casupá en Florida.

La cobertura se ha extendido incluso a tramos de rutas nacionales, como la ruta 98 en Treinta y Tres, que atraviesa terrenos irregulares y permite acceder a Isla Patrulla. Estas ampliaciones, posibles gracias a la tecnología de cámaras más versátiles, permiten ofrecer una visión más completa y detallada del territorio uruguayo, superando las limitaciones del primer relevamiento de 2015.

El relevamiento original de 2015, realizado con vehículos importados de Argentina, cubrió el país en aproximadamente cinco meses, pero dejó muchas áreas sin registrar. Para esta actualización, Google extendió el plazo a dos años, permitiendo a la empresa PAVESYS Engenharia una cobertura más exhaustiva. El proceso comenzó entre marzo y mayo de 2025 en Montevideo y la costa de Canelones, utilizando camionetas equipadas con cámaras portátiles de cuarta generación.

Posteriormente, se implementaron cámaras DustBuster DBV1, diseñadas para navegar por terrenos diversos, lo que facilitó la captura de imágenes en pequeñas poblaciones, barrios periféricos y caminos antes inaccesibles. La obtención de la aprobación de estos dispositivos por parte de la Ursec fue crucial para extender el servicio a nuevos territorios y mejorar significativamente la calidad y amplitud de las imágenes disponibles en Google Maps.