Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / Rutas nacionales

Google Street View renueva imágenes de Uruguay tras 11 años: qué localidades se sumaron

Google Street View actualizó su cartografía en Uruguay tras once años, incorporando nuevas localidades, caminos rurales y tecnología avanzada para una cobertura más detallada.

2 de noviembre de 2026 17:53 hs
Plaza Alemania en 2015 y 2025 segun Google Street View

Plaza Alemania en 2015 y 2025 segun Google Street View

El Antel Arena en 2015 y 2025 según Google Street View

El Antel Arena en 2015 y 2025 según Google Street View

Google Street View completó una importante actualización de sus imágenes en Uruguay, la primera en once años, incorporando nuevas fotografías de diversas ciudades, capitales departamentales y pequeñas localidades del interior.

Estos nuevos registros, tomados entre marzo de 2025 y junio de 2026, reemplazan en gran medida el material fotográfico de 2015 y extienden la cobertura a zonas previamente no registradas.

Más noticias

Ministerio del Interior recaudará la "totalidad" de lo producido en las multas en las rutas nacionales

La tecnología que usará el gobierno para combatir una "pandemia silenciosa" en las rutas uruguayas: de qué se trata

Cómo se renovó la cartografía digital en Uruguay

La renovación, confirmada por el sitio especializado Virtual Streets, abarca Montevideo y capitales departamentales como Maldonado, Rocha, Canelones, Minas, Paysandú, Salto, Durazno y Tacuarembó, con fechas de captura que varían de marzo de 2025 a febrero de 2026. Este despliegue no solo actualiza áreas ya cubiertas, sino que también suma por primera vez imágenes de pueblos que habían quedado fuera del relevamiento inicial.

La firma brasileña PAVESYS Engenharia, contratada por Google Maps, fue la responsable de este extenso trabajo fotográfico. La empresa, con experiencia previa en la evaluación de la red vial uruguaya, utilizó tecnología avanzada como las cámaras Gen 4 Trekker y las DustBuster DBV1, homologadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), para capturar imágenes en todo tipo de terreno, facilitando así la inclusión de caminos y zonas rurales.

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la ampliación de la cobertura hacia pequeñas localidades y barrios periféricos que hasta ahora no contaban con presencia en Google Street View. Lugares como Tranqueras en Rivera, Lascano en Rocha, Guichón en Paysandú, Mariscala en Lavalleja y Belén en Salto se suman a la plataforma. También se incorporaron recorridos en zonas turísticas como Punta del Diablo y localidades cercanas a Casupá en Florida.

La cobertura se ha extendido incluso a tramos de rutas nacionales, como la ruta 98 en Treinta y Tres, que atraviesa terrenos irregulares y permite acceder a Isla Patrulla. Estas ampliaciones, posibles gracias a la tecnología de cámaras más versátiles, permiten ofrecer una visión más completa y detallada del territorio uruguayo, superando las limitaciones del primer relevamiento de 2015.

El relevamiento original de 2015, realizado con vehículos importados de Argentina, cubrió el país en aproximadamente cinco meses, pero dejó muchas áreas sin registrar. Para esta actualización, Google extendió el plazo a dos años, permitiendo a la empresa PAVESYS Engenharia una cobertura más exhaustiva. El proceso comenzó entre marzo y mayo de 2025 en Montevideo y la costa de Canelones, utilizando camionetas equipadas con cámaras portátiles de cuarta generación.

Posteriormente, se implementaron cámaras DustBuster DBV1, diseñadas para navegar por terrenos diversos, lo que facilitó la captura de imágenes en pequeñas poblaciones, barrios periféricos y caminos antes inaccesibles. La obtención de la aprobación de estos dispositivos por parte de la Ursec fue crucial para extender el servicio a nuevos territorios y mejorar significativamente la calidad y amplitud de las imágenes disponibles en Google Maps.

Las más leídas

Feriados 2027 en Uruguay: cuándo caen Carnaval, Semana de Turismo y los cinco feriados no laborables

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

Meteorólogo anunció más lluvias y un fuerte descenso de temperatura en Montevideo: cuándo será

Temas

Rutas nacionales Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos