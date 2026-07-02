Ministerio del Interior recaudará la "totalidad" de lo producido en las multas en las rutas nacionales

Una de las modificaciones que trae la Rendición de Cuentas implica que, si se aprueba, lo recaudado por las multas mediante dispositivos de fiscalización electrónica en las rutas nacionales, será destinado "en su totalidad" al Ministerio del Interior, afirmó una fuente de la secretaría de Estado para explicar el artículo 85 del proyecto.

“Dado el aumento de gastos por concepto de seguridad y mejora tecnológica en dispositivos de fiscalización electrónica en la red vial nacional, el Ministerio del Interior debe contar con los recursos generados por la aplicación de multas por infracciones con destino al pago del aumento del gasto mencionado anteriormente”, fundamenta el artículo.

Agrega que el resultado esperado de esta medida es contar con los recursos presupuestales y financieros necesarios para cubrir erogaciones vinculadas a la instalación del anillo digital.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, había explicado en el Parlamento que se prevé instalar 27 "arcos digitales" o pórticos en rutas nacionales y accesos al área metropolitana que estarán equipados con tecnología orientada al control y la investigación policial.

Se trata de columnas en altura con cámaras que permiten identificar y realizar el seguimiento de vehículos. Hace un año el ministerio había anunciado que para 2027 esperaban tener 25 de estos sistemas instalados.

La cartera busca instalar un "anillo metropolitano" y otro "fronterizo", sobre todo en el límite con Brasil, donde muchas veces los vehículos ingresan a Uruguay a través de caminos vecinales. También se prevé instalar anillos en las cercanías de los puentes que unen a Uruguay y Argentina.

La intención de Interior es que este sistema se integre con las cámaras de velocidad y videovigilancia actuales, así como con los sistemas del Ministerio de Transporte (MTOP) y de Defensa (MDN).

Cambio de destino de lo recaudado por las multas

La Dirección Nacional de Vialidad tiene cerca de cien radares instalados en rutas nacionales que fiscalizan la velocidad de circulación y lo que se recauda por esas multas, actualmente se destina para otros fines, que fueron determinados en la Rendición de Cuentas de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La recaudación se destina en un 70% al "financiamiento de obras de infraestructura vial concesionadas en el marco del contrato-convenio" entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En la Rendición de Cuentas de 2023, se estableció que otro 20% de lo efectivamente recaudado por el MTOP se destinaría a la Universidad Tecnología (UTEC), pero se estableció un tope de cien millones de pesos.

Si se excede ese monto, la ley indicó que una parte debe vertirse a Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), aunque en 2024 y por única vez se destinó a la compra de un resonador magnético para el Hospital Veterinario de la Universidad de la República.

El 10% restante se destina a "la adquisición de equipamiento en seguridad y mejora tecnológica" y otra parte a un servicio de atención sanitaria en rutas.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) había propuesto al Parlamento que una parte de lo recaudado se destinara al Fondo de Seguridad Vial, para cumplir con los cometidos que la Ley N° 18.412 ya que actualmente nada de lo recaudado por multas llega al organismo que debe regular las políticas de seguridad vial.