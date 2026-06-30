La nueva cédula uruguaya: Interior presentó cambios al documento de identidad y asegura que es más segura contra falsificaciones

La Dirección Nacional de Identificación Civil presentó este martes el nuevo documento de identidad y las autoridades aseguraron que da más seguridad para evitar las falsificaciones .

El nuevo documento cuenta con tres nuevos niveles de seguridad : el primero implica aquellos elementos que son identificables a simple vista , en el segundo nivel son se necesita un objeto para poder visualizarlos y un tercero que es de carácter restringido para personal especializado.

El ministro del Interior, Carlos Negro , señaló que "se trata de un documento más seguro en tiempos de nuevos desafíos ". El Director Nacional de Identificación Civil, Ignacio González , contó que la cédula actual tiene "dos medidas de seguridad de primer nivel", mientras que el nuevo "tiene ocho medidas de seguridad de primer nivel" .

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Además de estos elementos están "los secundarios" que se ven "mediante una lupa o una luz ultraviolenta" , contó González en rueda de prensa. Por último están los elementos que solo son identificados por personal de esta dirección.

Las autoridades destacaron que esto no implica que las personas que tengan vigente su documento de identidad deban renovarlo, ya que este mantiene su vigencia. El nuevo documento se irá expidiendo "en los próximos días" de una manera "programada y planificada".

Los ocho nuevos elementos de seguridad

Nuevo documento de identidad Foto: Ministerio del Interior

1. Ventana transparente: esto evita que las personas puedan falsificar mediante la impresión en una tarjeta de policarbonato o un hidrógeno plástico.

2. Kinegrama en la fotografía principal: imagen grabada en forma de tero que evita que la fotografía pueda ser falsificada o pueda ser sustituida.

3. Personalización táctica: la impresión digital de datos y huella dactilar son impresos en relieve.

4. MLI (imagen múltiple raza): son imágenes que son grabadas en diferentes ángulos por tecnología láser y data precisión que se puede visualizar la fotografía de la persona y el año de nacimiento.

5. Foto secundaria: es una versión pequeña de la imagen principal, ubicada en el reverso del documento.

6. Impresión en policarbonato con relieve: el propio documento es impreso desde fábrica en policarbonato con relieve en las líneas onduladas que posee el documento y el escudo nacional.

7. Simbología en tinta ópticamente variable (OVI): cada documento de identidad contiene símbolos impresos en tinta OVI que cambia de color. Estos símbolos indican si se trata de una cédula con chip (para mayores de edad) o si es la cédula de un menor (en caso de contener un ñandú).

8. Tarjeta de Policarbonato: la nueva documentación contará con un número de serie ubicado en el frente del DNI con un formato de 8 caracteres en total, 2 letras seguido de 6 números.