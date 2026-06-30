Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 1° de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este miércoles 1° de julio una jornada marcada por el frío , con heladas, nieblas y neblinas durante la mañana , mientras que hacia la tarde y la noche aumentará el viento y no se descartan precipitaciones escasas en varias zonas del país.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 °C y 3 °C , mientras que las máximas llegarán a 16 °C en el norte.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 12 °C .

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Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso , con nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas . Los vientos rotarán del noreste al sur entre 10 y 30 km/h .

Para la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del sudeste y sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

El este del país tendrá la temperatura más baja de la jornada, con una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, además de nieblas, neblinas y heladas. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad y habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas, junto con bajas sensaciones térmicas. El viento rotará al sudeste y sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 14 °C.

En la mañana se esperan heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con cielo algo nuboso y nuboso. Los vientos serán variables del noreste al sudeste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y bajas sensaciones térmicas. El viento del sudeste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país se prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 16 °C, la más alta de la jornada.

La mañana será nubosa, con nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas. Los vientos del sudeste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con períodos de cubierto, mientras los vientos del sudeste continuarán entre 20 y 40 km/h.

Qué prevé Metsul para julio en Uruguay

El pronóstico de Inumet para el comienzo del mes coincide con las proyecciones del organismo meteorológico brasileño Metsul, que anticipó que julio estará marcado por el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno que continuará intensificándose durante las próximas semanas y favorecerá un escenario de mayores lluvias y nuevos ingresos de aire frío en buena parte del Cono Sur.

Según el informe, la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial continúa aumentando, lo que confirma la intensificación de El Niño. De acuerdo con la última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el fenómeno ya presenta una intensidad moderada o fuerte, según el método de medición utilizado.

Metsul sostiene que el principal impacto esperado para la región será un aumento de las precipitaciones. Si bien el informe se concentra en el sur de Brasil, señala que durante el invierno la estación seca sobre el centro de ese país favorece el transporte de humedad hacia Uruguay, el centro de Argentina y Rio Grande do Sul, un proceso que suele intensificarse durante los episodios de El Niño.

Por ese motivo, la institución entiende que Uruguay podría atravesar varios episodios de inestabilidad durante julio, con lluvias más frecuentes de lo habitual.

En cuanto a las temperaturas, Metsul prevé que el frío seguirá siendo protagonista, con nuevas irrupciones de aire polar, heladas y temperaturas bajo cero en distintas zonas del Cono Sur. Aunque no realiza un pronóstico específico para Uruguay, considera que ese tipo de ingresos de aire frío también alcanzarán al país durante el mes.

El organismo recuerda, además, que julio es históricamente uno de los meses más fríos del año y que, con un Niño cada vez más intenso, el período estará caracterizado por la combinación de frío, lluvias por encima de lo normal y frecuentes cambios en las condiciones del tiempo.