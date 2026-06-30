El negocio de FNC en Uruguay: comienzan negociaciones laborales y sindicato avizora panorama complejo

El anuncio de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) sobre el corte temporal de actividad en la planta de Minas y la revisión general de sus operaciones en Uruguay reavivó la incertidumbre que se vivió hace dos años atrás. En ese momento, la compañía informó el cierre definitivo en Lavalleja que luego se descartó tras negociaciones con el Poder Ejecutivo. Ahora comienza un nuevo proceso de diálogo e intercambios con el gobierno y el sindicato que se pretende se extienda por un mes.

El jueves pasado , la cervecera comunicó al sindicato su decisión de enviar al seguro de paro a todo el personal de la fábrica minuana , que ya venía de un corte productivo en junio por una parada de mantenimiento. Pero además transmitió que comenzaría una etapa de revisión de la viabilidad del negocio en el país, afectada por la pérdida de competitividad, el fuerte ingreso de latas importadas, el alto costo local para producir y la carga tributaria .

La respuesta de los trabajadores fue rápida: el sindicato de Pilsen se declaró en conflicto el mismo día, realizó una asamblea un día después y comenzó un paro nacional.

Katoen Natie aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo para retomar las negociaciones con el sindicato de trabajadores

FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas y comienza revisión sobre la viabilidad de sus operaciones en Uruguay

El sábado recibió una convocatoria del Ministerio de Trabajo (MTSS) para una reunión tripartita que se efectuará este miércoles .

Ministerio de Trabajo Foto: El Observador.

Desde ese día hasta el final del mes ninguna de las dos plantas de FNC estarán operativas: Minas por el envío al seguro de paro y Montevideo por un freno de un mes por sobrestock.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, dijo a El Observador que la situación actual es mucho más complicada que en 2024. “Ahora está en juego toda la cadena productiva; las dos plantas y la logística”, indicó.

La duda que se plantean los trabajadores es que la empresa busque recorrer Montevideo el mismo camino que en Lavalleja. Primero efectuar el corte de actividad temporal (en este caso por sobrestock) y luego avanzar hacia el seguro de paro.

Los datos que maneja el sindicato muestran que FNC perdió más del 20% del mercado que tenía por el ingreso de latas de cerveza a menor valor. “El principal competidor no es otra empresa nacional; es la importación”, dijo Pastorino.

Hace dos años, la empresa había tomado una decisión parecida: anunció el cierre definitivo de la planta de Minas, algo que finalmente no ocurrió luego de una serie de negociaciones con varios representantes del gobierno.

Esta vez, la compañía colocó sobre la mesa el costo que le genera la logística y distribución de la cerveza. El dirigente explicó que los trabajadores de la distribución de FNC tienen salarios y ajustes que se fijan en el grupo 13 de los Consejos de Salarios, en el subgrupo de transporte de bebidas. Pero los que realizan la misma tarea en una importadora están dentro del grupo 10 correspondiente a comercio general y en el subgrupo importadores y mayoristas de almacenes. Y al comparar los salarios se observan diferencias sustanciales.

En el primer caso, un chofer repartidor de camión tiene un jornal nominal de $ 3.851. En el segundo, un chofer de depósito y expedición cobra un salario nominal mínimo de $ 37.907 y otro conductor que además realiza tareas de ventas recibe $ 39.865. “Los salarios en las importadoras son tres o cuatro veces menos. El sindicato no tiene posibilidad de fiscalizar eso y el resultado es que se precariza el trabajo”, explicó Pastorino.

Accidente laboral en planta de FNC en Montevideo Foto: Inés Guimaraens

Esas diferencias preocupan al sindicato. Una de las posibilidades que maneja es que la empresa decida finalmente cerrar sus operaciones en Uruguay. La otra es que quiera equiparar los salarios del sector de la bebida con los que pagan las importadoras en la parte de distribución. Y al analizar las dos opciones siempre se concluye que el resultado será negativo: pérdida salarial o de puestos de trabajo.

Fuentes del sector comentaron a El Observador la semana pasada que en la revisión general del negocio que comenzará a realizar incluye todos los escenarios posibles.

Pero lo que llama la atención del sindicato de Pilsen es el planteo de la empresa de evaluar la viabilidad durante julio. Pastorino expuso que un mes es poco tiempo para que una multinacional tenga una visión total del negocio y pueda establecer una conclusión. “O ya tomaron la decisión o son amenazas”, mencionó.

Este miércoles comenzará la negociación salarial en el MTSS, pero seguramente, como ocurrió hace dos años, la empresa también busque contactos con otros ministerios, como Industria (MIEM) o Economía (MEF).

El seguro de paro de FNC en Minas

La fábrica de Lavalle cuenta con una plantilla de 59 operarios, tras la reducción de personal que se produjo en 2024 como resultado de las negociaciones para retomar la producción. En esa oportunidad se acordó el cese de 39 trabajadores.

Esa unidad de FNC se dedica únicamente a la producción y envasado de latas de todas las marcas que tiene la cervecera.

La fábrica ya había frenado la actividad en junio para realizar la parada de mantenimiento que efectúa anualmente y sobre fin de mes anunció el envío al seguro de paro de todo el personal durante julio.