FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas y comienza revisión sobre la viabilidad de sus operaciones en Uruguay

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) resolvió enviar a todos los trabajadores de la planta de Minas al seguro de paro a partir de julio . En principio la medida será por ese mes. Pero en paralelo, la empresa decidió comenzar una etapa de revisión general de sus operaciones en Uruguay .

Este jueves se realizó una reunión entre directivos de FNC y el sindicato de trabajadores de la fábrica minuana en la que se comunicó la noticia. Desde comienzos de este mes la planta efectúa la parada de mantenimiento anual habitual y por lo tanto no tiene actividad productiva.

A partir de julio, la planta de Montevideo también tendrá ese freno de producción por aspectos técnicos, mientras los trabajadores de Lavalleja entrarán al seguro.

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Pero además, la cervecera comenzará una revisión general de todo el negocio en Uruguay, que incluye a las dos unidades productivas, según informaron fuentes del sector a El Observador. En ese análisis están incluidos todos los escenarios posibles , agregaron.

La empresa maneja tres factores relevantes que le generan una pérdida de competitividad grave. Por un lado, advierte que hay una presencia muy grande en espacios de venta de cerveza en lata importada que ingresa con condiciones y marcos regulatorios más favorables que la nacional. Esa importación genera una distorsión en el mercado interno.

Como segundo aspecto menciona que Uruguay es caro para producir respecto a otros países regionales. Como ejemplo señala que la energía que utiliza en las plantas de producción es tres veces más cara que en fábricas de Argentina y Brasil. A eso se suman otros costos elevados como los salariales y en áreas de distribución, comercialización y logística.

Accidente laboral en planta de FNC en Montevideo Foto: Inés Guimaraens

Como tercera dificultad menciona la alta carga tributaria que termina trasladándose a los consumidores en el precio de la cerveza local.

Todos estos aspectos llevan a FNC a realizar una revisión general del negocio de la cerveza en Uruguay. En ese proceso tiene previsto mantener reuniones con distintos representantes del gobierno y el sindicato.

Un hecho similar ocurrió hace dos años cuando la empresa anunció en junio el cierre de la actividad en la planta minuana, pero luego de meses de negociaciones con los mismos actores retomó las operaciones. En el proceso aplicó una reestructura que implicó la desvinculación de aproximadamente 40 trabajadores.

Hasta el momento, la fábrica en Lavalleja cuenta con una plantilla de 59 operarios que ingresarán al seguro de paro el próximo miércoles. Esa unidad se dedica únicamente a la producción y envasado de latas. La visión de la empresa es que en esa oportunidad se lograron algunas mejoras que le permitieron volver a operar. Dos años después percibe que los problemas que existían todavía persisten y, en algunos casos, se han profundizado

Por eso ahora precisa soluciones de largo plazo y para detectarlas apunta el proceso de revisión que definirá el rumbo de la cervecera. La planta minuana trabajó hasta fines de mayo y por eso mantiene un stock de latas que distribuirá mientras se efectúen las negociaciones.