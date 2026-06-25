Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 26 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este viernes 26 de junio una jornada marcada por heladas durante la mañana en buena parte del país, además de nieblas y neblinas en varias zonas. Con el correr de las horas, el cielo tenderá a despejarse y las temperaturas máximas alcanzarán entre 13 °C y 17 °C .

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre 0 °C y 13 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de cielo nuboso , además de nieblas, neblinas y heladas . Los vientos soplarán del suroeste al norte entre 10 y 30 km/h , con períodos de calma.

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Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso , con algunos períodos de nubosidad. El viento será del sector norte entre 10 y 20 km/h .

Este

En el este, Inumet prevé temperaturas entre 0 °C y 15 °C.

La mañana será algo nubosa y nubosa, con precipitaciones escasas, heladas, nieblas y neblinas. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará, con un cielo claro y algo nuboso, aunque persistirán neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del oeste al norte, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Oeste

Para el oeste del país, el organismo prevé una temperatura mínima de 1 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas, neblinas y heladas, mientras que los vientos irán del sur al noreste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas. El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte, las temperaturas se ubicarán entre 3 °C y 17 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, además de nieblas, neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Los vientos rotarán del oeste al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé un cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector norte entre 10 y 30 km/h.