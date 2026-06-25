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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 26 de junio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 0 °C y 13 °C, según el pronóstico oficial de Inumet

25 de junio de 2026 21:00 hs
20250625 Frio, viento, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este viernes 26 de junio una jornada marcada por heladas durante la mañana en buena parte del país, además de nieblas y neblinas en varias zonas. Con el correr de las horas, el cielo tenderá a despejarse y las temperaturas máximas alcanzarán entre 13 °C y 17 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 0 °C y 13 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de cielo nuboso, además de nieblas, neblinas y heladas. Los vientos soplarán del suroeste al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

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Para la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad. El viento será del sector norte entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este, Inumet prevé temperaturas entre 0 °C y 15 °C.

La mañana será algo nubosa y nubosa, con precipitaciones escasas, heladas, nieblas y neblinas. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará, con un cielo claro y algo nuboso, aunque persistirán neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del oeste al norte, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Oeste

Para el oeste del país, el organismo prevé una temperatura mínima de 1 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas, neblinas y heladas, mientras que los vientos irán del sur al noreste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas. El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte, las temperaturas se ubicarán entre 3 °C y 17 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, además de nieblas, neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Los vientos rotarán del oeste al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé un cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector norte entre 10 y 30 km/h.

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