La complicada situación sanitaria de Nahuel Herrera que lo aleja de la posibilidad de jugar el clásico contra Nacional

Peñarol entrenó este jueves por la tarde preparando el partido que jugará el domingo contra Centra Español, a la hora 18.30 en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El entrenador Diego Aguirre sigue complicado en el rubro sanitario ya que a los jugadores que estaban lesionados les sumó el lunes a Nahuel Herrera .

El zaguero sufrió un pisotón en el pie, pero rápidamente el presidente Ignacio Ruglio se encargó de informar a medios con los que tiene afinidad que la lesión no era grave.

A Carve Deportiva le dijo que apenas tuvo un pisotón y que le quedó inflamado el costado del pie.

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A El Espectador Deportes le dijo que era un "bolazo" que el impacto haya sido en el dedo meñique y que estuviera lesionado en el quinto metatarsiano.

Sin embargo, a Herrera le inmovilizaron el pie y le colocaron una bota ortopédica por 10 a 12 días.

Sin embargo, según comunicaron a Referí, la lesión es más complicada de lo que Ruglio salió a informar. "Acordate lo que pasó con Leo Fernández... Lo de Herrera no es cuestión de 10 días, va a tener para varias semanas", dijo un dirigente consultado.

Eso sí, los estudios que se le practicaron al jugador permanecen sellados bajo siete llaves

¿Qué pasó con Fernández? Peñarol emitió un vago comunicado diciendo que el jugador debía pasar por cirugía por una lesión de rodilla y luego Ruglio salió a dar detalles a un programa de streaming diciendo que la rodilla estaba "impecable", que apenas tenía una "pequeña lesión en la parte de afuera del ligamento" y que iba a viajar a España a buscar una segunda opinión profesional, tras consultar un médico local (el cual no dijo que era Daniel Zarrillo, el propio médico de Peñarol) y que en función de esa segunda opinión se iba a definir los pasos a dar.

¿Cuál era la realidad? El jugador tenía los ligamentos de la rodilla rotos, Zarrillo dijo que tenía que ser operado y el jugador se fue a España no para buscar una segunda opinión sino para operarse porque cuando el médico de la clínica de Barcelona vio las imágenes dio exactamente el mismo diagnóstico que el doctor de Peñarol.

Franco Romero está desgarrado

Para muestra de lo que ocurre con Herrera, está la situación de Franco Romero, quien se lesionó a los 40 minutos de la final del Torneo Intermedio contra Wanderers.

Su situación fue informada como una simple "sobrecarga" muscular, pero la realidad es que está desgarrado y en su caso ya es un hecho que no jugará ante Central Español, la siguiente fecha contra Deportivo Maldonado y tampoco estará en la cuarta etapa, en el clásico contra Nacional.

Maximiliano Olivera recuperado y en carrera

Esteban Da Silva y Maximiliano Olivera Foto: Dante Fernández/Focouy

El capitán Maximiliano Olivera, desgarrado tras los 45' iniciales contra Racing cuando volvió la actividad tras el parate del Mundial 2026, empezó a entrenar a la par del grupo y corre con chances de ser titular el domingo contra los palermitanos.

Cuando Olivera se desgarró, el entrenador Aguirre salió a decir en conferencia de prensa que estaba pactado de antemano que solo jugara 45 minutos. Pero la realidad era que estaba roto en lo que fue otra muestra más de cómo los voceros del club en lugar de ocultar información dan versiones que no son las reales.

Facundo Álvez a la cancha

Facundo Álvez Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

Tras sufrir fractura de cadera contra Corinthians, por Copa Libertadores, el zaguero Facundo Álvez volvió a entrenar a la par del grupo en la parte física y comenzará ahora, paulatinamente, a hacer un acondicionamiento y en cancha y una gradual puesta a punto futbolística.

Su retorno a las canchas todavía no tiene fecha y se estima que demore unas cuantas semanas más.

El equipo que se perfila para jugar contra Central Español tiene una duda: la presencia como titular de Maxi Olivera o de Brian Barboza, para suplir al lesionado Herrera.

Aguirre mandará a la cancha a Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Olivera o Barboza; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Leonel Jaime; Abel Hernández y Matías Arezo.

Jesús Trindade se sigue recuperando de una lesión tendinosa y todavía no tiene fecha de retorno. Otro que es baja por lesión es Germán Barbas.

Cabe recordar que Fernández, Luis Angulo y Leandro Umpiérrez tienen cuatro amarillas y en caso de ver la quinta no estarán contra Deportivo Maldonado.

Por esa razón, Darias puede estar desde el vamos este domingo.