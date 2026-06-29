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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de junio

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una jornada con 3 °C de mínima y 13 °C de máxima

29 de junio de 2026 7:30 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El comienzo de la semana estará marcado por un ambiente frío en todo el país, con heladas, nieblas y neblinas durante la mañana, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Con el correr de las horas, el cielo tenderá a presentarse más despejado y las temperaturas máximas oscilarán entre 13 °C y 15 °C, dependiendo de la región.

Montevideo y área metropolitana: mínima de 3 °C y máxima de 13 °C

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una jornada con 3 °C de mínima y 13 °C de máxima.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h.

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En la tarde y noche el cielo permanecerá claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad. El viento será del oeste entre 10 y 30 km/h, disminuyendo luego y quedando variable entre 0 y 20 km/h.

Este: heladas y bancos de niebla hacia la noche

En el este del país se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C.

La mañana será nubosa, con períodos de algo nuboso, acompañada por heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos del oeste se ubicarán entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se pronostica un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento tenderá a disminuir y será variable entre 0 y 20 km/h.

Oeste: persisten las heladas en las primeras horas

En el oeste, la temperatura irá desde los 2 °C hasta los 14 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, y se registrarán nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con viento rotando del oeste al sudeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable entre 0 y 10 km/h.

Norte: la máxima más alta del país será de 15 °C

Para el norte del territorio, Inumet pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 15 °C.

En la mañana predominará un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, junto con nieblas, neblinas y heladas. El viento será del sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad, mientras que el viento rotará al sudeste y se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

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