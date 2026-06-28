Los medios españoles informan sobre "quién es Canobbio, el uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas y acabó expulsado"

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa quedó eliminada del Mundial 2026 el pasado viernes a la noche tras perder 1-0 ante España en el Estadio de Guadalajara y luego de una de las peores versiones celestes en la historia de esta competencia.

En ese partido, sobre el final, hubo algunos jugadores celestes que fueron perdiendo los estribos como Nicolás De la Cruz, quien fue amonestado y perfectamente pudo haber visto la roja, y Agustín Canobbio, quien fuera expulsado.

De la Cruz lesionó a Nico Williams, quien se descargó este sábado en la tardecita uruguaya en sus redes, explicando que fue "el peor día de su vida" ya que le provocaron "una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba".

"Quién es Canobbio, futbolista de Uruguay, expulsado contra España: dónde juega y trayectoria", tituló el diario deportivo Marca, el más importante de ese país.

Y explica: "Agustín Canobbio es uno de esos futbolistas que ha pasado de ser alternativa a convertirse en pieza importante en la selección de Uruguay. Extremo, trabajador y con mucho recorrido en su carrera pese a su juventud, el atacante se ha ganado un sitio en el equipo de Marcelo Bielsa en el camino hacia el Mundial 2026. También, uno de los futbolistas más 'guerrilleros' de la plantilla uruguaya. Y es que, a veces, su carácter vehemente le lleva a cometer acciones muy ajustadas al límite. Precisamente por una de ellas fue expulsado en la madrugada de ayer frente a España", informó el medio.

El diario de Sevilla, Super Deporte, titula con un poco más de ironía: "Quién es Agustín Canobbio: El uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas... y acabó expulsado tras una fuerte entrada a Cubarsí".

Y expresa: "Agustín Canobbio es uno de los futbolistas que mejor representan la intensidad del fútbol uruguayo. Formado en Montevideo y curtido entre Peñarol, Athletico Paranaense y Fluminense, el centrocampista se ha convertido en un jugador de confianza para Marcelo Bielsa gracias a su capacidad de sacrificio y su agresividad competitiva".

"Sin embargo, el partido del Mundial 2026 ante España ha situado al uruguayo en el centro de la polémica. Lejos de destacar por su juego ofensivo, Canobbio terminó siendo uno de los principales propinadores de faltas sobre los futbolistas españoles", agrega.

Y termina: "Su actuación generó fuertes críticas en España donde varios comentaristas calificaron de excesiva la dureza mostrada por el futbolista uruguayo. Incluso algunos medios señalaron a Canobbio como la imagen de un Uruguay desbordado por la tensión y la impotencia durante los últimos minutos del encuentro".