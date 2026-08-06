El Pumita Rodríguez ingresó en los descuentos y sentenció el clásico entre Vasco da Gama y Fluminense de Agustín Canobbio por la Copa de Brasil

El lateral uruguayo José Luis Pumita Rodríguez anotó un nuevo gol para Vasco da Gama en la victoria 3-1 contra Fluminense , uno de los clásicos de Río de Janeiro , por los octavos de final de la Copa de Brasil .

Tras el empate 0-0 en el partido de ida , Vasco se puso en ventaja a los 34 minutos de la vuelta con un golazo de afuera del área de Brenner Marlos , que a los 52 amplió la cuenta tras anticipar un centro del colombiano Andrés Gómez.

Pocos minutos antes, el uruguayo Agustín Canobbio tuvo la chance de darle el empate a Fluminense en una jugada individual por la derecha que terminó en el centro del área, pero su remate se estrelló en el palo. A los 77 Martinelli descontó para el Flu tras conectar de volea un centro de Hulk.

Ya en los descuentos el técnico Pedro Emanuel mandó a la cancha al Pumita Rodríguez , que en una de las últimas jugadas del encuentro sentenció la serie.

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A los 100 minutos Thiago Mendes lideró una contra por banda izquierda, abrió para Adson, y este centró al medio para encontrar solo frente al arco al lateral uruguayo, que solo la tuvo que empujar para decretar el 3-1 y dar inicio a la fiesta del Vasco.

Es el sexto gol de Rodríguez en los 30 partidos que lleva disputados en este 2026 con su equipo, el primero por la Copa de Brasil. Anotó dos en el Campeonato Carioca, lleva dos en el Brasileirao y sumó otro tanto en la Copa Sudamericana.

Ahora el Vasco espera para conocer su rival en los cuartos de final de la copa doméstica, cuyos cruces se sortearán el próximo 11 de agosto.