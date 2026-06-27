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La AUF comunicó que no hubo cambio de planes y cómo retornarán los futbolistas de la selección uruguaya tras la eliminación del Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol uruguayo emitió un comunicado para aclarar la situación de la despedida de la Copa del Mundo

27 de junio de 2026 18:05 hs
Uruguay
Enzo Santos / FocoUy

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó sobre la hora 18 de este sábado la decisión que tomó sobre el regreso de los futbolistas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que fue eliminada del Mundial 2026 este viernes a la noche tras caer 1-0 ante España en el Estadio de Guadalajara en México.

La AUF envió a los medios un comunicado sobre lo que será la logística del retorno de los jugadores.

Lo que informó la AUF sobre el regreso de los futbolistas de la selección uruguaya tras el Mundial 2026

La AUF emitió una comunicación a los distintos medios, en la tardecita de este sábado para informar como el el regreso de los jugadores de la selección uruguaya tras quedar eliminados del Mundial 2026.

En la misma expresa: "La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informa sobre la logística de retorno de la delegación nacional tras finalizar su participación en la primera fase de la Copa del Mundo 2026. El viaje de ida requirió un vuelo chárter exclusivo debido al volumen de la delegación (más de 150 personas) y la necesidad de trasladar más de 5,000 kg de equipaje y utilería".

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Y continúa: "Tal como estaba planificado desde el inicio, el trayecto de regreso nunca contempló la opción de vuelo chárter debido a no conocer desde dónde comenzaría el retorno. Al finalizar la competencia, un alto porcentaje de la delegación viaja directamente a sus países de residencia en el exterior para reintegrarse a sus respectivos clubes".

"Por este motivo, al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno a sus hogares a partir de mañana (domingo 28 de junio) en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual. Llegarán el día lunes en diferentes grupos", finaliza.

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