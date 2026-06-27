Las duras críticas de Diego Lugano a Marcelo Bielsa tras la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026

El impacto de la temprana eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 sigue generando fuertes réplicas. Tras la derrota ante España por 1-0 que selló la despedida del conjunto celeste en la primera ronda, una de las voces más autorizadas del fútbol oriental alzó la voz para apuntar directamente contra el director técnico. Diego Lugano, histórico excapitán de la celeste, no ocultó su indignación y fulminó la gestión de Marcelo Bielsa.

En declaraciones brindadas a Telemundo, la cadena norteamericana, el exdefensor central no tuvo reparos en cuestionar las decisiones estratégicas del entrenador argentino durante el certamen.

En su análisis, Diego Lugano aseguró que existió una desconexión total, manifestando que el entrenador rosarino "nunca entendió el fútbol uruguayo y los jugadores nunca le entendieron a él" .

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Un baño de realidad de un espejismo que terminó en frustración, con otra eliminación de Uruguay en fase de grupos de un Mundial y que quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde

El referente de la celeste también dirigió sus críticas hacia la cúpula de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por haber sostenido el proceso. Según sus palabras, la dirigencia cometió una equivocación de enormes proporciones al mantener al DT de cara a la cita mundialista, sugiriendo que la Asociación se transformó en "rehén de un contrato millonario" que finalmente terminó pagándose con el fracaso en el terreno de juego.

Para el exmarcador central, la situación resulta especialmente dolorosa por el perjuicio directo que sufren los integrantes del actual seleccionado nacional.

De acuerdo con su visión, son los propios futbolistas quienes terminan quedando expuestos ante la opinión pública y marcados en los libros de historia: "Los que quedan pegados son los jugadores, Bielsa se va y no le importa", sentenció con dureza.

La dura reacción de Lugano coincidió en el tiempo con la cruda autocrítica del propio entrenador. Bielsa, fiel a su estilo directo al asumir responsabilidades, reconoció de manera contundente en la rueda de prensa posterior al partido que su paso por el combinado charrúa no había cumplido las expectativas.

El DT admitió con resignación que "mi ciclo en Uruguay no dejó nada", una declaración que, a ojos de Lugano, certifica que su contratación fue un error que la dirigencia uruguaya no debe volver a repetir en el futuro.

"Contaminó el ambiente. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa”, agregó. "Me da pena por los chicos porque no pudieron competir, es un error que espero que Uruguay nunca más cometa", finalizó.