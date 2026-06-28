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Mundial 2026: Lionel Messi volvió a marcar, consiguió otro récord y se consolida como el máximo goleador en la historia

Lionel Messi anotó un gol de tiro libre en el triunfo por 3-1 ante Jordania y alcanzó un récord personal en este Mundial 2026

28 de junio de 2026 1:24 hs
Lionel Messi
EFE

Lionel Messi sigue encendido y liderando a Argentina en busca del sueño en la defensa del título en este Mundial 2026, tal es así que lleva seis goles en tres partidos disputados y, luego del gol de tiro libre que le marcó a Jordania en el triunfo por 3-1, consiguió un nuevo récord y se afianza como el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Lionel Messi se afianza como máximo goleador histórico

De esta manera, Messi alcanzó los 19 goles en Mundiales y estira a tres goles de diferencia con Miroslav Klose y Kylian Mbappé (ambos con 16) en el ranking de máximos goleadores de todos los tiempos por esta competencia.

En el debut en la Copa del Mundo había metido tres goles frente Argelia: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna. Con ese triplete, el Diezsuperó al propio Mbappé, a Gerd Müller y había igualado al alemán que levantó el trofeo en Brasil 2014.

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Messi festejando su gol ante Jordania en el Mundial 2026

Messi festejando su gol ante Jordania en el Mundial 2026

A Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, ya que en la segunda jornada marcó un doblete frente a Austria pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro.

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi en este Mundial 2026

Por ende, tras su gol frente a Jordania, Messi se convierte en el único futbolista en anotar en siete partidos consecutivos en Mundiales y superó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).

Los partidos fueron:

  • Argentina vs Australia, octavos de final (3/12/2022)
  • Argentina vs Países Bajos, cuartos de final (9/12/2022)
  • Argentina vs Croacia, semifinal (13/12/2022)
  • Argentina vs Francia, final (18/12/2022)
  • Argentina vs Argelia, fase de grupos (16/06/2026)
  • Argentina vs Austria, fase de grupos (22/06/2026)
  • Argentina vs. Jordania, fase de grupos (27/06/2026)

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