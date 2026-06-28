Mundial 2026: Lionel Messi volvió a marcar, consiguió otro récord y se consolida como el máximo goleador en la historia

Lionel Messi sigue encendido y liderando a Argentina en busca del sueño en la defensa del título en este Mundial 2026, tal es así que lleva seis goles en tres partidos disputados y, luego del gol de tiro libre que le marcó a Jordania en el triunfo por 3-1, consiguió un nuevo récord y se afianza como el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

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El capitán de la selección Argentina volvió a marcar de tiro libre en un Mundial, siendo la última vez su tanto frente a Nigeria en el triunfo por 3-2 en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, y significó su sexto gol en la presente Copa del Mundo, lo que lo coloca como el máximo goleador en esta edición.

Lionel Messi se afianza como máximo goleador histórico De esta manera, Messi alcanzó los 19 goles en Mundiales y estira a tres goles de diferencia con Miroslav Klose y Kylian Mbappé (ambos con 16) en el ranking de máximos goleadores de todos los tiempos por esta competencia.

En el debut en la Copa del Mundo había metido tres goles frente Argelia: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna. Con ese triplete, el Diezsuperó al propio Mbappé, a Gerd Müller y había igualado al alemán que levantó el trofeo en Brasil 2014.