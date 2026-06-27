Explotó Nico Williams de España contra Nicolás De la Cruz porque lo lesionó con su fuerte entrada en el Mundial 2026: "Hoy es el peor día de mi vida"

El futbolista de España, Nico Williams, explotó este sábado en la tardecita de Uruguay contra Nicolás De la Cruz de la selección uruguaya por la fuerte entrada que recibió de su parte casi al término del partido en el que los celestes de Marcelo Bielsa quedaron eliminados del Mundial 2026 en el Estadio de Guadalajara.

El media punta de Flamengo recibió la amonestación de parte del árbitro, pero perfectamente podía haber sido expulsado por la fuerte entrada de atrás.

Nico Williams confirmó que, a raíz de la misma, se lesionó y que "hoy es uno de los peores días de mi vida".

El jugador de España, Nico Williams, quien entró en el segundo tiempo del partido ante Uruguay, se descargó este sábado en sus redes en contra de la fuerte entrada de Nicolás De la Cruz que lo lesionó.

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"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día", comenzó escribiendo Nico Williams.

Y prosiguió: "Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme".

Entonces recordó la fuerte entrada de Nicolás De la Cruz de la selección uruguaya en el partido contra España de este viernes en el Mundial 2026.

"Ayer (este viernes) me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria", escribió el futbolista.

Y continuó: "Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial".

Aquí se puede ver el posteo de Nico Williams: