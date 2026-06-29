Cruce peligroso: el mapa de las esquinas con más accidentes de tránsito en Montevideo

Hay un punto de Montevideo donde el tránsito parece una zona liberada. No es una esquina, sino una rotonda, donde el flujo vehícular es alto, los trancazos abundan y los accidentes también.

Se trata de la circunvalación que rodea a la Plaza del Ejército , en Bulevar José Batlle y Ordóñez y General Flores, que separa a los barrios Brazo Oriental, Cerrito y Pérez Castellano. Ese es el punto con más accidentes de tránsito en la capital.

El Observador procesó los datos públicos de accidentes de tránsito desde el 1º de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026 -los últimos datos disponibles- y en ese punto de la ciudad hubo 37 accidentes en los 12 meses .

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En total son 23 las esquinas donde hubo al menos 13 accidentes en el periodo analizado , más de uno por mes en promedio.

El segundo lugar con más accidentes es en la periferia montevideana, dentro del barrio Manga. En la esquina de la Avenida José Belloni y Camino Carlos A. López hubo 23 siniestros en el periodo analizado.

El podio lo completan, con 18 accidentes, tres esquinas. La primera, muy cerca de la recién mencionada: Camino Carlos A. López y Avenida de las Instrucciones. La segunda, en el ingreso al barrio Paso Molino, en Avenida Agraciada y Pablo Zufriategui, y la tercera en la rambla y San Carlos (Bella Vista).

Una de las arterias que concentra más cruces peligrosos es Avenida Italia. En siete cruces de la avenida se dieron más de 10 accidentes en los 12 meses analizados: Bolonia, Avenida Bolivia, Bulevar Batlle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, Centenario, Albo y Mariscala.

En la zona céntrica, las esquinas con más accidentes -aunque no entran en el top- son la de 18 de Julio y Acevedo Díaz (11 accidentes) y Paysandú y Julio Herrera y Obes (11 accidentes). Esa misma cantidad de accidentes se dio en la Avenida de las Leyes que rodea al Palacio Legislativo, en el cruce con la calle Colombia.

Otra zona compleja se da en el barrio Casavalle, sobre el Bulevar Aparicio Saravia. Allí, si se suman los siniestros de las esquinas consecutivas de San Martín y Burgues, hay 27 accidentes.

Algo similar pasa en Avenida de las Instrucciones. A los ya mencionados 18 accidentes en la esquina con Carlos A. López, se suman 15 siniestros más en la esquina siguiente, en el cruce con Don Pedro de Mendoza y Camino Pettirossi.

En cuanto a los accidentes fatales no hay tanta repetición. Únicamente dos esquinas tuvieron dos siniestros con fallecidos en los 12 meses analizados.

La esquina de la rambla y Cuneo Perinetti (Punta Gorda) tuvo tres fallecidos en los 12 meses. En noviembre la Intendencia de Montevideo colocó un radar en la zona. La otra fue la de Bulevar José Batlle y Ordóñez (ex Propios) y 28 de Febrero, en Sayago.