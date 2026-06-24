Elefantera de Villa Dolores con alcohol, TV y heladera: Intendencia de Montevideo inició sumario a tres funcionarios

La Intendencia de Montevideo encomendó sumariar a tres funcionarios, sin suspensión preventiva, luego de que encontraran en la vieja elefantera del Parque Villa Dolores camas tendidas, una mesa con vasos, una caja de cigarrillos, un televisor, una heladera, un microondas, efectos personales y botellas de cerveza vacías.
Las autoridades tomaron nota de la situación el 25 de abril de 2025, "cuando se presentaron operarios de una empresa para realizar refacciones eléctricas" y entraron al antiguo recinto para elefantes del viejo zoológico. Este lugar estaba cerrado con candado. En esa oportunidad también "se procedió de igual manera con una habitación contigua, donde se halló una situación similar".
La resolución de la intendencia emitida este lunes —informada en primera instancia por El País— afirma que eran cuatro los trabajadores que tenían acceso al lugar, de los cuales uno de ellos se jubiló un mes después de que tomaran estado público estos hechos. De los restantes tres, otros dos actualmente están trabajando en el Servicio de Obras y la Unidad de Coordinación y Apoyo Operativo.
"La Unidad Sumarios informa que de la prueba recabada surge que la heladera y el microondas se encontraban en el lugar desde que fue desmantelado otro espacio; no así el resto de los objetos encontrados, destacando que todos los funcionarios podían acceder a una cocina comedor y vestuario", agrega la resolución.
En su momento, además del recinto improvisado se constataron otras irregularidades. Entre ellas, consumo de alcohol y estado de ebriedad en horario laboral. Además se reportó faltante de alimentos y productos de limpieza, y la desaparición de una caja con dinero y facturas. Esta última investigación comenzó en junio de 2024 tras detectar la pérdida de estos elementos en la Unidad Parque Villa Dolores.
En febrero de 2025, la intendencia capitalina anunció una intervención de urgencia y el inicio de una auditoría para esclarecer estos hechos.