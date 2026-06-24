Uruguay felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones de Colombia y llamó a profundizar relaciones bilaterales

El gobierno uruguayo felicitó a Abelardo de la Espriella por haber ganado la segunda vuelta de las elecciones en Colombia el domingo pasado.

La Cancillería uruguaya emitió un breve comunicado en el que aseguró que Uruguay "seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano , así como con el trabajo conjunto en favor de la integración regional ".

También destacó la " alta participación ciudadana " en los comicios, que " reafirma el fuerte compromiso de ese país con la democracia" .

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El pronunciamiento del gobierno uruguayo llegó poco después de que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, admitiera la derrota este martes .

El preconteo de la Registraduría determinó el pasado domingo que De la Espriella —un outsider de derecha— obtuvo el 49,6% de los votos frente al 48,7% de Cepeda. La diferencia de apenas 0,9 puntos porcentuales —248.315 sufragios— es la más estrecha en la historia electoral del país.

“Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves”, aseguró Cepeda en la conferencia de prensa en la que reconoció la derrota. De inmediato apuntó al apoyo explícito que el presidente de Estados Unidos brindó a Abelardo De la Espriella.