Tribunal de Apelaciones confirmó la condena contra Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, por apropiación indebida

El Tribunal de Apelaciones de 2° Turno confirmó la condena contra el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias por apropiación indebida de US$ 180 mil que eran de la mutualista .

Los integrantes del tribunal integrado por sorteo —Beatriz Larrieu (TAP 2°), Gabriela Merialdo (TAP 4°) y Marcelo Malvar (TAP 1°)— consideraron también que la pena impuesta en la condena de primera instancia por la jueza Diovanet Olivera era " adecuada al accionar delictivo imputado ", informó en primera instancia El País.

La sentencia del tribunal, a la que también accedió El Observador, sostiene que la pena de 24 meses de prisión —a cumplirse con 12 meses de arresto domiciliario total y 12 meses de libertad vigilada — también es acorde, "teniendo especialmente en cuenta la suma de dinero objeto de la conducta y las condiciones personales del acusado , quien es un experimentado hombre de negocios que estaba al frente de Casa de Galicia ".

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Iglesias —hallado responsable de apropiarse de US$ 180.000 de Casa de Galicia— dirigió la institución médica entre 2018 y 2021 , hasta que el gobierno de Luis Lacalle Pou dispuso el cese de actividades de la mutualista (el 23 de diciembre de 2021) y la posterior liquidación en febrero de 2022.

El expresidente de Casa de Galicia había sido condenado en setiembre del año pasado y su defensa apeló la decisión de la jueza Olivera, que accedió al pedido del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez de imputar por apropiación indebida, pero no por insolvencia societaria fraudulenta.

La defensa de Iglesias apeló la condena, que se produjo luego de un juicio oral y público.

Sin embargo, el tribunal entiende que el "recurrente" (Iglesias) no explicó "por qué entiende que el monto punitivo debe ser 'necesariamente' menor a los veinticuatro meses, ni por qué su defendido no podría cumplir las obligaciones impuestas o por qué razón el arresto domiciliario sería un exceso".

La defensa mencionó el hecho de que Iglesias cuente con más de 70 años, pero el tribunal señaló en su falló que "es una persona que hasta hace poco gerenciaba una institución como Casa de Galicia, por lo cual no se entiende cuáles son los impedimentos para que cumpla las obligaciones impuestas".