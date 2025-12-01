La Intendencia de Montevideo suspendió sin goce de sueldo al exdirector de Villa Dolores por caso de intoxicación en juegos de agua

La Intendencia de Montevideo (IMM) suspendió sin goce de sueldo por ocho días al exdirector del parque Villa Dolores , Gabriel Weiss, por entender que tuvo responsabilidad en el caso de intoxicación de varios niños que jugaron en los juegos de agua del Parque de la Amistad en enero de 2024.

En enero de 2024 la IMM informó que, debido a un " desperfecto en un juego " del parque, varios niños habían entrado en contacto con agua sin filtrar y resultado con diarrea, vómitos y fiebre.

Por ese entonces, Weiss era el director de Villa Dolores y tras una investigación administrativa la intendencia entendió que tuvo responsabiliad en que el episodio ocurriera , informó Telemundo y constató El Observador al acceder a la resolución de fines de noviembre que estableció la sanción.

El funcionario había intentado impugnar la resolución de la investigación administrativa , al entender que no era "ajustado a derecho" que se lo hiciera "responsable de instalaciones que no estaban bajo su control directo, las cuales a su vez presentaban defectos y fallas previsibles para los técnicos involucrados, cuya atención requería información técnica que no le fue proporcionada" ni por el técnico de Espacios Públicos ni por la empresa proveedora de los juegos.

Sin embargo, la intendencia entendió que "del cúmulo de prueba diligenciada" surgía "plenamente acreditado" que Weiss "comprometió su responsabilidad al no observar con la debida diligencia en el cumplimiento de sus funciones en tanto debía asegurar el funcionamiento, el mantenimiento y el control de todos los espacios y elementos comunes, así como la coordinación con el Parque de la Amistad, lo que incluye los juegos de agua".

Tampoco consideraron "de recibo" que la tarea necesitara de "instrucción previa".

Weiss ya había sido trasladado de la dirección de Villa Dolores en junio de este año, en medio de una investigación administrativa, pero por otro tema: la desaparición de una caja con dinero y diferencias en la cantidad de alimento para animales que surgía de las planillas del ex zoológico y el proveedor.

La intendencia dispuso su traslado porque entendió que, en ese caso, no tomó las "medidas correspondientes para dotar los bienes públicos de la seguridad debida".

Sin embargo, no se pudo atribuir responsabilidades por la desaparición de la caja con dinero, ya que en el lugar no había cámaras de seguridad.