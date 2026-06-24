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Topolansky planteó al Parlamento crear una comisión que revise y plantee modificaciones en la ley del Fondo Nacional de Recursos

Con esta comisión, la idea de la ex vicepresidenta es conformar un espacio donde se pueda analizar la situación actual del Fondo Nacional de Recursos y plantear mejoras

24 de junio de 2026 16:35 hs
Lucía&nbsp;Topolansky

Lucía Topolansky

Foto: Inés Guimaraens

La exvicepresidenta de la República e histórica dirigente del Frente Amplio (FA), Lucía Topolansky, se reunió este miércoles con la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, y le presentó un proyecto que plantea la creación de una comisión honoraria para actualizar la ley del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

"Es algo sencillo. Hace unos años se aprobó la ley que crea el Fondo Nacional de Recursos. Esta se vino aplicando bien, pero ahora está haciendo ruidos porque el conocimiento, la investigación y la tecnología avanzan a una velocidad muy alta y hay muchas cosas que no están incluidas en la ley", comenzó Topolansky en rueda de prensa.

"Los médicos deben cumplir la ley y entonces a veces lo que está propuesto no cabe. El Fondo de Recursos se ve en la disyuntiva de decir que no; entonces va un juez, hay un proceso largo... Es penoso lo que está pasando", agregó.

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En este marco, explicó la exvicepresidenta, lo que propone es "crear una comisión especial honoraria de médicos y juristas" presidida por el "mismo que creó la ley", Homero Bagnulo.

Con este grupo, su idea sería conformar un espacio donde poder "tomar la ley, discutirla, ver lo que está pasando hoy, cómo la mejoramos y ver si la financiación sigue siendo la adecuada", mencionó.

"Que haya legisladores de las dos cámaras, de las comisiones de salud, para que después con esas recomendaciones se pueda armar un proyecto de ley que mejore la situación", dijo.

Tras esto, señaló que las leyes "no son estáticas" y que estas "evolucionan" siempre, ya que "aparecen cosas nuevas".

Entre los aspectos a analizar, Topolansky remarcó la necesidad de "resolver" el "trámite penoso" que atraviesan varios pacientes para acceder a medicamentos de alto costo.

Finalmente, mencionó que decidió avanzar en la presentación de la iniciativa tras ver que "el déficit que tenía el Fondo de Recursos era gigantesco" y que podía haber un "cortocircuito".

"Yo creo que lo más importante que tienen que hacer los que vayan a colaborar en esa comisión es ponerse las pilas y pensar soluciones y salidas", expresó sobre el cierre de su oratoria.

La propuesta formal del plan fue presentada por Topolansky a Cosse mediante un documento al que tuvo acceso este medio y donde destacó que sería "importante" que todo el Poder Legislativo pudiera evolucionar esa ley para el "bien general" de la gente.

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