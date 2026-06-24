Aeropuerto de Carrasco y Buquebus preparan operativos especiales para las vacaciones de invierno: los detalles

Entre el próximo lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio tendrán lugar para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU las vacaciones de invierno 2026 , época de salidas y viajes entre amigos o familias.

En el marco de estas fechas, desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Buquebus preparan operativos con ofertas especiales.

La terminal aérea, por su parte, contará con una red de conectividad que incluye 15 destinos , 11 aerolíneas operativas y un total de 158 frecuencias semanales , según datos a los que accedió El Observador.

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A la operativa regular se sumará una programación especial por las vacaciones de invierno, con ocho vuelos chárter hacia distintos destinos turísticos de la región entre el viernes 26 y el sábado 27:

San Carlos de Bariloche (4): operados por Aerolíneas Argentinas y JetSmart.

Santiago de Chile (1): operados por SKY.

Salvador de Bahía (1): operado por SKY.

Recife (1): operados por JetSmart.

Natal (1): operados por Gol.

"Esta operativa especial reforzará la conectividad aérea durante esos dos días, con vuelos adicionales hacia Argentina, Chile y Brasil", señalan desde Aeropuertos del Uruguay.

Además de la expansión de la conectividad, el aeropuerto ofrece para viajeros servicios orientados a mejorar la experiencia de viaje. Entre ellos se encuentra el Indoor Parking, un estacionamiento techado de cuatro niveles con acceso directo al área de check-in, y la plataforma digital AeroShop, que permite contratar servicios como sala VIP, estacionamiento, traslados y remises.

También ofrece guardado de equipaje, guardería para mascotas, peluquería y farmacia, carritos de bebé gratuitos, cambiadores y salas de lactancia distribuidos en distintos sectores de la terminal.

En materia gastronómica, los pasajeros cuentan con propuestas como Patria, La Pasiva, Starbucks, McDonald's, Café Misterio, Brava, Fini y Be Juice.

En cuanto a Buquebus, la empresa de transporte fluvial y terrestre entre Uruguay y Argentina espera una tendencia "muy clara" hacia las "escapadas cortas", con Buenos Aires como el "gran destino favorito", señalaron desde la organización a El Observador.

En este marco, mantendrán un refuerzo en sus "paquetes clásicos" que incluyen el pasaje y dos noches de hotel. Estos, aseguran a este medio, han sido los "más reservados" por la gente hasta hoy.

"La transportación creció un 30% y las noches de hotel un 28% en comparación con el mismo período del año pasado", explican.

En cuanto al interior de Argentina, donde detectan un aumento en el interés por las localidades de Salta y Cataratas, que "se posicionaron con mucha fuerza y está reservado prácticamente a la par de los tradicionales destinos de nieve", dispondrán una operativa especial.

Para "acompañar y facilitar este crecimiento de la demanda", ofrecerán "más opciones" a los viajeros y reincorporarán cuatro frecuencias semanales en el buque Francisco, que sale desde el puerto de Montevideo.