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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 17 de agosto

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura se ubicará entre los 10 °C de mínima y los 12 °C de máxima, de acuerdo al pronóstico de Inumet

17 de agosto de 2026 7:27 hs
Inumet espera lluvias y tormentas

Inumet espera lluvias y tormentas

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 17 de agosto una jornada marcada por las precipitaciones y tormentas en buena parte del país, con nieblas y neblinas y rachas de viento que podrán alcanzar los 60 km/h.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 10 °C de mínima y los 12 °C de máxima, mientras que en el norte del país podrá alcanzar los 27 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 12 °C.

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Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h.

Para la tarde y la noche continuará cubierto y con precipitaciones. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este del país las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 15 °C.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste y sur entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y la noche seguirá cubierto, con precipitaciones, tormentas y neblinas. Se esperan vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h y rachas de 50 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 15 °C.

En la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, nieblas y neblinas. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h en zonas costeras y probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y la noche estará cubierto, con precipitaciones y tormentas, y ventoso. Los vientos alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de entre 50 y 60 km/h.

Norte

El norte será la zona con las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Habrá vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Las condiciones se mantendrán durante la tarde y la noche, con cielo cubierto, precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este y sureste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, además de períodos de variables entre 10 y 20 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a las tormentas.

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