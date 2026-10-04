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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 4 de octubre

La temperatura más alta de la jornada se registrará en el norte, con 23 °C

4 de octubre de 2026 8:45 hs
Se espera un día soleado y agradable en Montevideo
Se espera un día soleado y agradable en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

Este domingo estará marcado por la vuelta del sol al cielo uruguayo, más allá de la presencia de nubosidad en todo el país. Las temperaturas irán de los 6 °C a los 23 °C, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Área Metropolitana

Inumet prevé para el área metropolitana una mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C. Por la mañana, el cielo estará entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche continuará la nubosidad variable con neblinas, y el viento será más suave, de 10 a 20 km/h.

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Norte

En el norte, el organismo anticipa una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C, la más alta de la jornada. La mañana estará nublada, con períodos de cielo cubierto, además de neblinas y bancos de niebla, y vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche habrá nubosidad variable, entre algo nuboso y nuboso, con vientos de 10 a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Oeste

La región oeste registrará la mínima más baja del país, de 6 °C, y una máxima de 22 °C, de acuerdo con Inumet. Por la mañana se espera una disminución de la nubosidad, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas, y un mejoramiento gradual. El viento soplará de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo estará entre algo nuboso y nuboso, con vientos de 10 a 30 km/h.

Este

En el este, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C. La mañana comenzará con nieblas y neblinas, y la nubosidad irá disminuyendo, con vientos de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo volverá a estar entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de 10 a 30 km/h.

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