Día del Patrimonio 2026: una selección de paseos y visitas para hacer este fin de semana en Montevideo

Uruguay celebrará este fin de semana (3 y 4 de octubre) una nueva edición del Día del Patrimonio , que esta vez tiene como temática central oficial "Raíces indígenas: pasado, presente y futuro". A lo largo y ancho del país habrá cientos de actividades más o menos conectadas con esa línea temática, y es como siempre una oportunidad para visitar edificios o espacios que habitualmente están cerrados al público, o de realizar paseos y visitas especiales.

Esta es una pequeña selección de actividades, concentradas en distintos puntos de Montevideo, que pueden servir como punto de partida para los recorridos del fin de semana.

El Bar Santa Catalina abre sus puertas en Ciudadela 1200 el Sábado 3 y domingo 4 de 12 a 18 h . Durante ambas jornadas, se invitará a la gente con comida, bocados y bebidas que hacen referencia directa a las raíces indígenas del país.

Pasaron décadas en un depósito y resultaron ser vestidos diseñados por García Lorca: el hallazgo de la Comedia Nacional que se podrá ver este fin de semana del Patrimonio

Ubicado en Paraguay 1150 , el local Montevideo al Sur ofrecerá una propuesta gastronómica el Sábado 3 y domingo 4 de 12 a 18 h . Se trata de un almuerzo con degustación gratuita de bocados que hacen un guiño a la comida ancestral, acompañado por selecciones de las bodegas más antiguas del país.

Por su parte, el Bar Paysandú (Avda. Rondeau 1549 esq. Paysandú) invita a una actividad de degustación durante el Sábado 3 y domingo 4, en el horario de 12 a 18 h. El evento consiste en una propuesta de tapas y pinchos con un guiño conceptual a la alimentación ancestral.

Fotografía, identidad y memoria

El Centro de Fotografía de Montevideo presenta exposiciones diversas. Del Sábado 3 al lunes 12 de octubre, de 9:30 a 14:30 en Plaza Independencia estará la muestra sobre raíces indígenas, coorganizada con VIST, que exhibe retratos de la Comunidad Afrodescendiente San Basilio del Palenque (Colombia), Comunidad Mapuche de Curarrehue (Chile), Comunidad Indígena de Pará (Brasil), Comunidades Pueblo Maya de Homún, Yucatán (México), Comunidad Llanchama Cocha de la nación Sapara (Ecuador), Comunidades Cofán, Siona y Siekopai (Ecuador), Comunidad Tz’utujil de Santiago Atitlán (Guatemala) y Comunidad Indígena de Phinaya de Cusco (Perú).

Asimismo, en la Sede del CdF, ubicada en 18 de Julio 885 entre Convención y Andes, del Sábado 3 al sábado 14 de noviembre, de 9:30 a 14:30 h, se presentan La luz de un indicio de Ígnea Rivero (ganadora de la 2.ª edición del Premio de Fotografía Jeanne Mandello, coorganizado con la Embajada de Francia en Uruguay y la Alianza Francesa) en el primer piso, y Zurumbático del venezolano Luis Cobelo (nacido en Acarigua en 1970) en el subsuelo.

Homenaje a Aníbal Sampayo

Los históricos Estudios Sondor, ubicados en Río Branco 1530, realizan un homenaje especial el Sábado 3 de 15 a 17 al artista sanducero que este año habría cumplido 100 años. La jornada contará con un espectáculo musical que incluye, a las 15:30, la actuación en vivo de Carlos Alberto Rodríguez y María Elena Melo.

Cerámica precolombina y taller participativo

El taller “SOMOS” de cerámica, situado en Ituzaingó 1492 entre 25 de Mayo y Cerrito, recibirá a los visitantes el Sábado 3 de 14 a 17 horas. La propuesta incluye una muestra de vasijas silbadoras, cuencos, sonajas y silbatos inspirados en el arte precolombino, junto a una mesa de experimentación con arcilla terracota para practicar técnicas como el pellizco, bruñido, tallado y grafismos tradicionales. El evento cuenta con accesibilidad universal y atención personalizada.

Máscaras indígenas

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), en 25 de Mayo 279, estará abierto el Sábado 3 y domingo 4 de 10:30 a 17:30, exhibiendo sus salas permanentes de muestras indígenas, Tiempos de Bisontes, Arqueomusicología, Raíces Indígenas, máscaras y trajes latinoamericanos, y la muestra Uruguay en Guaraní en el MAPI Café. Además, el Domingo 4 a las 16 horas se dictará la conferencia y recorrido Las máscaras de raíz indígena en América Latina a cargo del coleccionista Claudio Rama.

Investigaciones y ritos ancestrales

El Museo Nacional de Antropología (Avda. de las Instrucciones 948) inicia sus actividades el Viernes 2 de 10 a 17 horas con la mesa ADN indígena como patrimonio nacional. El Sábado 3 y domingo 4, de 12 a 18, habrá visitas guiadas y la presentación de La navegación indígena desde la interdisciplina (de 13 a 18 en los jardines) con demostración de canoas a cargo de la arqueóloga Elena Saccone.

El Domingo 4, de 14:30 a 16:30 horas, el grupo Tapari Ukaiuguat (Grupo de Mujeres Charrúas y Guaraníes) realizará el Llamado ancestral de las cuatro direcciones, el Ritual del Mate y la Danza circular participativa Mburucuya. Finalmente, el Martes 6 de 10 a 17 , Mónica Michelena (Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá) dictará la conferencia sobre el quillapí y la memoria charrúa.

Recorrida por la flora indígena

La Escuela de Jardinería, que está en 19 de Abril 1061 y Lucas Obes, abre sus puertas con distintas actividades. El sábado, de 14:30 a 15:15 se brindará una charla seguida de por un recorrido guiado a pie de 500 metros para reconocer especies autóctonas hacia el Parque Prado y la escultura Los últimos Charrúas, finalizando a las 17:30. Se suspenderá en caso de mal tiempo.

Historia, arte y debate

El Campus Luisi Janicki: pioneras universitarias (Alberto Lasplaces 1620 esq. José Leguizamon) desarrollará sus actividades el Sábado 3. A las 10:00, 11:00 y 12:00 h habrá recorridos guiados por arquitectos de la Dirección General de Arquitectura (DGA) sobre el valor patrimonial de la ex Facultad de Veterinaria. A las 11:00, Mónica Sans ofrecerá la charla Entre el etnocidio y la integración: la continuidad indígena invisibilizada, mientras que de 10:00 a 16:00 horas se podrá visitar la muestra Visibles: presencia de la trama indígena en la sociedad uruguaya de Rosana Greciet y Nacho Seimanas.

Muestra sobre pueblos originarios e historia estatal

El Museo Histórico Nacional inaugura en Casa Rivera (Rincón 437) la exposición Re-existencias. Pueblos indígenas, Estado y ciencia el Sábado 3 de octubre a las 11:30, con entrada libre. La muestra contextualiza el legado de la Exposición Histórico-Americana realizada en Madrid entre 1892 y 1893, contando con la curaduría de Andrés Azpiroz, Ernesto Beretta, Gabriel Fernández y Martín Varela Umpiérrez, junto a las curadoras invitadas Jimena Blasco, Camila Gianotti, Mónica Michelena y Eugenia Villarmarzo. Además, el Sábado 3 y domingo 4 se ofrecerán recorridos mediados en los horarios de 14:30 a 15:15 y de 16 a 16:45.

Intervención urbana y homenaje histórico en la Ciudad Vieja

En la Puerta de la Ciudadela, el Sábado 3, de 14 a 15, se realizará el montaje, prueba de sonido, maquillaje y desarrollo del Museo Afroviviente. Por su parte, el Domingo 4 de octubre a las 16, se invita a la caminata Hermosa intervención recorriendo Ciudad Vieja para homenajear y recuperar la memoria histórica de Guyunusa y Soledad Cruz.

Homenaje y talleres en el Museo Torres García

Ubicado en Sarandí 683, el Museo Torres García estará abierto el Sábado y domingo de 10 a 18. El Sábado 3 a las 11 se inaugurará la exposición Torres García y los pueblos indoamericanos, con una charla de su director Alejandro Díaz y un monólogo del antropólogo Gonzalo Figueiro (Bardo Científico), seguido a las 15 por un taller familiar de máscaras. El Domingo 4 a las 11 se ofrecerá una visita guiada por la colección permanente del maestro.

Caminatour patrimonial y escultórico en La Mondiola

Con su punto de partida en las letras de Montevideo, en la Rambla, el Sábado 3 y domingo 4 de 10 a 13 se llevará a cabo un Caminatour guiado por el barrio La Mondiola. La recorrida a pie contempla los 115 años de historia del barrio, haciendo énfasis en las esculturas emblemáticas en homenaje a las raíces indígenas ubicadas en espacios públicos de la ciudad y las figuras de los caciques Abayubá y Zapicán.

Historia, juegos y conferencias en el Molino de Pérez

El Sábado 3 de octubre en el Molino de Pérez se desplegará una jornada patrimonial con visitas guiadas a las 11:00 y 14:30. De 14:30 a 16:30 se desarrollará el espacio infantil El juego como patrimonio humano, con cierre a cargo del Circo Lumière. El ciclo de charlas contará a las 16:00 con la antropóloga Mónica Sans (Indios en un país “sin indios”), a las 17:00 con el antropólogo Gustavo Laborde (Gastronomía indígena) y a las 18:00 con la historiadora Ariadna Islas (Significados políticos del uso de las imágenes de indígenas en monumentos, monedas y otras ilustraciones).

Talleres artísticos e interacción en el Homenaje a los Últimos Charrúas

Organizado por la Intendencia de Montevideo en el Prado , la propuesta Tu Escultura funcionará el Sábado 3 y domingo 4 de 13 a 17 . Las infancias podrán explorar la escultura Los últimos Charrúas a través de un enfoque sensorial mediante tres estaciones creativas: monocopia con tintas, sellos de plasticina y dibujo con plumas. La actividad busca reflexionar sobre territorio, memoria y signos del arte rupestre de forma libre e interactiva.