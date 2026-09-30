Pasaron décadas en un depósito y resultaron ser vestidos diseñados por García Lorca: el hallazgo de la Comedia Nacional que se podrá ver este fin de semana del Patrimonio

Este fin de semana del Patrimonio , que se desarrollara este sábado 3 y domingo 4 de octubre, la Comedia Nacional exhibirá en el escenario del Teatro Solís un hallazgo histórico que se encontró en su acervo: nueve vestidos diseñados por el dramaturgo español Federico García Lorc a que pasaron décadas en un depósito sin que se conociera su procedencia.

Los vestuarios en cuestión fueron diseñados por García Lorca para la puesta en escena de su obra La zapatera prodigiosa, estrenada en 1930 en Buenos Aires, primero, y luego en Madrid. De esta última son los vestidos, versión que además estuvo protagonizada por la actriz española Margarita Xirgu , figura histórica de la Comedia Nacional, directora de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), y referente del teatro nacional luego de instalarse en Uruguay en la década de 1940.

Entre los vestidos que se podrán ver en el Solís, de hecho, hay uno que está atribuido a ella, según detalló la Comedia Nacional.

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Durante décadas, los vestuarios estuvieron en un depósito de la Comedia Nacional. A fines de 2025 comenzó un trabajo de investigación, que tuvo al frente a Sergio Marcelo de los Santos, encargado del acervo de vestuario de la compañía.

La confirmación sobre el origen de los nueve vestidos se dio en dos etapas. Lo primero fue la aparición de dos fotos de la puesta hecha en 1930, conservadas por el Museo de las Artes Escénicas de Barcelona, en base a lo que se reconocieron siete de los vestuarios.

El trabajo se completó al revisar los bocetos de vestuario hechos por García Lorca que están en el Museo Nacional del Teatro de Almagro, también en España. Esos figurines, que contienen indicaciones de colores, adornos y telas de cada traje, fueron cotejados con lo que estaba guardado en Montevideo y fue así que se corroboró su origen.

La siguiente etapa del proceso fue la de trabajar en la conservación de las prendas. Estudiantes de la carrera de Diseño de la EMAD trabajaron junto a docentes en la limpieza, acondicionamiento y registro de las piezas, que ahora se podrán ver en persona.

La muestra

Los nueve vestidos estarán exhibidos durante el fin de semana en el Solís, que puede visitarse entre las 11 y las 16 horas tanto el sábado como el domingo.

Xirgu en escena, Lorca en la memoria es el nombre de la muestra completa, que además incluye materiales sobre la historia de este conjunto, un registro del proceso de preservación, y elementos de dos versiones uruguayas de La zapatera prodigiosa: una realizada en 1962 por el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que tuvo como directores a "Taco" Larreta y a China Zorrilla, y otra de 1972, que fue dirigida por Eduardo Schinca y protagonizada por Estela Medina.