Taylor Swift utilizó una musculosa de US$ 660 diseñada por una uruguaya en su último videoclip

El pasado domingo, la cantautora estadounidense Taylor Swift estrenó su videoclip más reciente, el de la canción Patient Zero, parte de las novedades de la edición extendida de su disco más reciente, The life of a Showgirl. E n un tramo del video, la artista viste una prenda que tiene detrás la firma de una diseñadora uruguaya.

La prenda en cuestión es una musculosa gris de Gabriela Hearst , la grifa de la diseñadora nacida en Paysandú y establecida en Estados Unidos que es una de las referentes de la moda de lujo sustentable.

Se trata de una musculosa tejida en una mezcla de cachemira y seda, llamada Nevin Pointelle. La prenda tiene un precio de US$ 660 (unos $ 27.250).

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"El tejido es un elemento fundamental de la marca Gabriela Hearst", dice la descripción oficial de la musculosa. "Utilizamos lana y cachemir de la mejor calidad para crear prendas que encarnan una actitud de modernidad, atemporalidad y elegancia. El modelo Nevin es una camiseta de tirantes fina de mezcla de cachemir y seda, con cuello redondo y bajo recto".

Las redes sociales de Gabriela Hearst compartieron las imágenes de Swift utilizando la pieza en cuestión en el clip, que tiene como protagonistas a los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

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Las prendas de Hearst son parte habitual de los vestuarios de distintas estrellas, tanto en alfombras rojas como en escenarios más cotidianos. Hearst, que ha vestido a actrices, a la exprimera dama estadounidense Jill Biden, y a la selección uruguaya en el Mundial 2026, dijo a El Observador en mayo de este año que el proceso para decidir a quién vestir depende de cuestiones vinculadas a valores y representación.

"Nosotros elegimos a quiénes vestir, porque es importante para mí vestir a personas que cuando tienen un perfil alto lo usan para ayudar a otros. Me interesa muchísimo más qué es lo que hace la gente cuando tiene poder y fama. Cómo lo utilizan y si ayudan a otros con eso. Y esas son las personas que me emociona vestir", dijo la diseñadora.