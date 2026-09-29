Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
lluvia moderada
Miércoles:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MODA

Taylor Swift utilizó una musculosa de US$ 660 diseñada por una uruguaya en su último videoclip

En el clip de una de sus nuevas canciones, Patient Zero, Taylor Swift vistió una prenda de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst

29 de septiembre de 2026 11:14 hs
Taylor Swift con la musculosa de Gabriela Hearst

Taylor Swift con la musculosa de Gabriela Hearst

El pasado domingo, la cantautora estadounidense Taylor Swift estrenó su videoclip más reciente, el de la canción Patient Zero, parte de las novedades de la edición extendida de su disco más reciente, The life of a Showgirl. En un tramo del video, la artista viste una prenda que tiene detrás la firma de una diseñadora uruguaya.

Se trata de una musculosa tejida en una mezcla de cachemira y seda, llamada Nevin Pointelle. La prenda tiene un precio de US$ 660 (unos $ 27.250).

Más noticias

Gran Hermano Uruguay: quiénes son los panelistas que analizan el reality de Canal 10

Emmanuel Carrère se presenta hoy en el Teatro Solís: por qué su visita es uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en Uruguay

"El tejido es un elemento fundamental de la marca Gabriela Hearst", dice la descripción oficial de la musculosa. "Utilizamos lana y cachemir de la mejor calidad para crear prendas que encarnan una actitud de modernidad, atemporalidad y elegancia. El modelo Nevin es una camiseta de tirantes fina de mezcla de cachemir y seda, con cuello redondo y bajo recto".

Las redes sociales de Gabriela Hearst compartieron las imágenes de Swift utilizando la pieza en cuestión en el clip, que tiene como protagonistas a los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Las prendas de Hearst son parte habitual de los vestuarios de distintas estrellas, tanto en alfombras rojas como en escenarios más cotidianos. Hearst, que ha vestido a actrices, a la exprimera dama estadounidense Jill Biden, y a la selección uruguaya en el Mundial 2026, dijo a El Observador en mayo de este año que el proceso para decidir a quién vestir depende de cuestiones vinculadas a valores y representación.

"Nosotros elegimos a quiénes vestir, porque es importante para mí vestir a personas que cuando tienen un perfil alto lo usan para ayudar a otros. Me interesa muchísimo más qué es lo que hace la gente cuando tiene poder y fama. Cómo lo utilizan y si ayudan a otros con eso. Y esas son las personas que me emociona vestir", dijo la diseñadora.

Las más leídas

Presentaron una denuncia anónima en la Jutep contra todos los ediles de Montevideo tras condena de asesor por lavado

Meteorólogos anuncian la llegada de un ciclón a Uruguay este martes: cómo estará el resto de la semana

Santiago Rodríguez publicó un mensaje en redes tras su encontronazo con Lionel Messi y usó una foto del argentino

La alegría de Diego Forlán tras la goleada ante Corea del Sur y la emoción al ver disfrutar nuevamente a los futbolistas en la selección uruguaya: "Estoy muy feliz"

Temas

Taylor Swift Gabriela Hearst moda

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos