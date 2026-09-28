Día del Patrimonio 2026: la consigna y la agenda de actividades de este año

Este fin de semana —el sábado 3 y el domingo 4 de octubre— se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio , que este año propone poner en el centro las raíces indígenas de Uruguay. Cerca de 560 espacios participarán de la agenda, que se extenderá por unas 253 localidades fuera del área metropolitana, además de Montevideo y Canelones, según informa el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La propuesta busca correrse de una mirada exclusivamente vinculada al pasado. La guía oficial plantea que el estudio de las raíces indígenas también supone un ejercicio de reconocimiento en el presente.

En el inicio de la guía, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, lo escribe así: "Hoy, gracias al avance de la historiografía, la arqueología, la antropología y los estudios genéticos, y gracias también a un cambio en nuestra sensibilidad colectiva, y a la lucha de una serie de colectivos que incansablemente se han movido para reivindicar ese pasado, reconocemos que nuestra identidad es mucho más diversa y mucho más compleja de lo que nos contamos durante décadas ".

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En declaraciones realizadas el viernes pasado, durante la presentación de la agenda, Mahía señaló que la propuesta representa "un paso más hacia el reconocimiento de lo que somos" y que "era algo que teníamos que hacer como Estado".

La revista oficial de esta edición también plantea que durante buena parte de la construcción del relato nacional se instaló una imagen relativamente homogénea de la sociedad uruguaya, asociada principalmente a un origen europeo, mientras que la presencia indígena fue presentada como algo perteneciente al pasado. El enfoque actual incorpora los aportes de la arqueología, la antropología y la genética, además de las voces de descendientes y comunidades indígenas que reivindican su presencia en el Uruguay contemporáneo.

Una agenda que va de la arqueología a las comunidades

La agenda del fin de semana reúne propuestas muy diferentes y puede encontrarse de forma completa en la página web del MEC.

En Montevideo, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República ofrecerá visitas guiadas el sábado 3 y el domingo 4, a las 11, 14 y 17 horas, con una recorrida por el edificio y una exposición sobre los aportes de la medicina indígena a la medicina oficial.

Otra de las propuestas será la apertura de la Residencia Presidencial del Prado: el sábado 3, entre las 10 y las 17 horas, se podrán realizar visitas guiadas por las salas protocolares de la planta principal y los jardines de la residencia.

Residencia presidencial de Suárez y Reyes Camilo dos Santos

También habrá actividades que conectan directamente el patrimonio de la ciudad con la consigna de esta edición.

En el Museo Torres García se inaugurará el sábado 3 la exposición "Torres García y los pueblos indoamericanos", acompañada por una charla sobre ancestralidad indígena en Uruguay y un taller familiar de máscaras. En el Prado, además, habrá una recorrida para reconocer ejemplares de flora indígena que partirá desde la Escuela de Jardinería y llegará hasta el monumento a Los Últimos Charrúas.

La sede de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en la Casa de Oribe, también abrirá sus puertas durante ambas jornadas. Allí, de 10 a 17 horas, se proyectará "Un patrimonio tan diverso como nuestro territorio", una presentación del Departamento de Arqueología.

En otros puntos del país, la agenda propone acercarse directamente al territorio. En la localidad de Solís Grande, Maldonado, el sábado se realizará un recorrido en el Bus Patrimonial, con salida desde el Espacio Cultural Museo Estación La Sierra. El itinerario atraviesa siete localidades e incluye una parada en el arroyo Solís Grande, identificado en la propuesta como un territorio vinculado a la población indígena. El recorrido también llegará a zonas de cerros y balnearios y finalizará con una referencia a antiguos puntos de encuentro y asentamientos indígenas asociados a los recursos acuáticos. La actividad requiere reserva previa.

La programación incluye además propuestas en el litoral. En Bella Unión, por ejemplo, habrá una exposición de piezas indígenas de la Comunidad Guadaripí, una charla de la arqueóloga Carmen Curbelo y, el domingo, una charla y audiovisual sobre los charrúas.

La guía también incorpora propuestas educativas y participativas, recorridos, muestras arqueológicas, actividades artísticas y espacios de intercambio con comunidades. Todas las actividades incluidas en la guía oficial son de entrada gratuita, aunque algunas de ellas requiere inscripción previa.