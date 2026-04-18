José Carlos Mahía sobre las falsas amenazas en liceos y UTU: "Tenés que evitar que la educación se detenga"

El ministro de Educación José Carlos Mahía dijo que se tiene que "evitar que la educación se detenga ", consultado sobre las falsas amenazas de bombas y tiroteos en liceos y UTU de los últimos días.

Estos mensajes intimidatorios se vieron replicados en centros educativos de Montevideo y el interior , y ya hay varios alumnos identificados los cuales confesaron que su objetivo era lograr la suspensión de las clases .

"Genera distorsión", dijo Mahía consultado por los hechos en rueda de prensa. "Lo que tenés que evitar es que la educación se detenga por hechos así", agregó el ministro consignado por Telemundo de Canal 12.

Cayeron otros tres adolescente por amenazas en centros educativos: fue en liceos de Santa Lucía, Punta del Este y Pan de Azúcar

Por su parte, el presidente de la ANEP Pablo Caggiani había asegurado el viernes que el organismo que encabeza no puede "minimizar" las amenazas de tiroteos en centros educativos. Estas situaciones han obligado a las autoridades a tomar medidas, por ejemplo, con vigilancia reforzada por parte del Ministerio del Interior , a través de la Policía Comunitaria.

En ese sentido Mahía dijo que le parecía "sano" el que "se haya tomado recaudos y que haya tomado acciones con rapidez la educación y el Ministerio del Interior", pero "diría que hay que poner las cosas en sus justo término".

Amenazas de tiroteos Amenazas de tiroteos

El ministro recordó que este tipo de situaciones ya ocurrían con anterioridad. "Me acuerdo de otras épocas cuando tenías que dar un examen y te anunciaban que había una bomba, cuando yo iba al IPA", contó el secretario de Estado a modo de ejemplo. "Es más viejo que el agujero del mate esto, ahora hay redes y otras formas de conexión. Ojalá eso lo podamos revertir”, sentenció.

Mahía también reconoció que el problema en estos casos es que "a veces puede haber un hecho cierto y pasa, y vos decís 'no hice nada porque era un amague'. Entonces, genera distorsión, pero tomar las cosas en su dimensión es lo que hay que hacer", finalizó.

Este sábado se informó que fueron identificados otros tres adolescente por amenazas en centros educativos, fue en los liceos de Santa Lucía, Punta del Este y Pan de Azúcar. En el caso de Canelones, el autor tiene 13 años y fue identificado mediante un análisis técnico y comparativo de escritura. Otros hechos de similares características en todo el país continúan siendo investigados por las fiscalías correspondientes.