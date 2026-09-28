"La vida siempre te da revancha": el mensaje de Cristopher Fiermarín tras volver a atajar con la selección uruguaya luego de haber sufrido una dura goleada

Cristopher Fiermarín , quien volvió a ser el golero titular de la selección uruguaya este lunes en el triunfo 4-1 ante Corea del Sur, calificó como una “revancha” el triunfo y su vuelta al combinado que ahora dirige Diego Forlán de forma interina.

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El arquero de 28 años que ataja en Bucaramanga de Colombia fue el elegido por el DT para su segundo partido al frente de la selección, luego de haber utilizado a Santiago Mele en el debut con derrota 3-1 ante Japón el pasado jueves en Miyagi.

De esa forma, Fiermarín volvió a atajar en la celeste y llegó su tercer partido con el combinado.

El primero fue el 10 de octubre de 2025 en el 1-0 de Uruguay ante República Dominicana, con Marcelo Bielsa como DT.

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Cristopher Fiermarín será titular ante Corea del Sur

Luego, volvió a estar convocado y jugó el partido ante Estados Unidos del mes de noviembre de ese año, que tuvo una goleada 5-1 de los norteamericanos, resultado que generó fuertes críticas y dudas en la continuidad del entrenador argentino.

“Las cosas no siempre salen como uno quiere, a recuperarse y a seguir”, comentó tras aquel partido en sus redes sociales.

Fiermarín volvió a la celeste en la actual Fecha FIFA y atajó ante Corea del Sur, encuentro en el que tuvo una buena actuación.

El golero que en Uruguay atajó en Montevideo City Torque tuvo buenas intervenciones con el pie y se destacó con sus atajadas en el segundo tiempo, cuando los asiáticos fueron con más decisión por el descuento tras terminar 3-0 en la primera mitad.

Cristopher Fiermarín en la selección uruguaya ante Corea del Sur

Tras el triunfo y su regreso al arco, Fiermarín dejó un mensaje en sus redes.

“¡La vida siempre te da revancha! ¡Felicitaciones a la banda, se jugó un partidazo, nos merecíamos esta alegría, a seguir!” ¡URUGUAY NOMA!”, escribió en Instagram.

Su posteo tuvo respuestas de algunos compañeros, entre los que estuvo Mele, quien lo felicitó: “Partidazo bro”, le escribió.