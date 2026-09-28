Los cambios y ajustes de Diego Forlán para el contundente 4-1 de Uruguay ante Corea del Sur, goleada con la que la celeste volvió a sonreír

La selección uruguaya volvió a ganar luego de casi un año este lunes en Seúl, donde el equipo de Diego Forlán goleó 4-1 de visitante a Corea del Sur, en el segundo partido del DT interino al frente del combinado celeste.

El debut del pasado jueves con derrota 3-1 ante Japón “ dolió ”, como dijo Forlán este lunes en la capital coreana, porque “no era para haber perdido”, y en su segunda presentación realizó retoques en el equipo y en la figura táctica que le dieron resultados y una contundente victoria.

A nivel táctico, Uruguay eligió el 1-4-2-3-1 (había enfrentado a Japón con 1-4-4-2), y en el ataque estuvieron Giorgian De Arrascaeta a las espaldas de Darwin Núñez .

La alegría de Diego Forlán tras la goleada ante Corea del Sur y la emoción al ver disfrutar nuevamente a los futbolistas en la selección uruguaya: "Estoy muy feliz"

Con el triunfo ante Corea del Sur, Uruguay volvió a ganar tras ocho partidos y Diego Forlán logró su segundo 4-1 como entrenador

De esa forma, rompió el doble 9 que había utilizado en su debut para colocar al 10 celeste, quien jugó libre por detrás Darwin, comenzando por izquierda y con espacios, lo que le permitió mostrar su calidad, como en la asistencia para el 1-0 o su golazo para el 2-0 en una jugada que el mismo había comenzado.

En la defensa reiteró la línea de cuatro, donde repitieron Ronald Araujo, nuevamente figura en la zaga, y Mathías Olivera como centrales.

En el lateral derecho fue titular Guillermo Varela en lugar de Nahitan Nández y cumplió una gran actuación con la jugada del tercer gol, que fue en contra, y con la asistencia para el 4-0 con un gran centro desde la banda derecha. Sus desbordes y culminaciones le dan un plus para ser la mejor opción en ese puesto.

Uruguay goleó 4-1 a Corea del Sur

Mientras que en la banda izquierda el DT probó con Joaquín Piquerez en lugar de Juan Manuel Sanabria.

En el medio colocó a los mismos cuatro que ante Japón: Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Maximiliano Araújo, con la diferencia que al promediar el primer tiempo cambio de perfil a los dos extremos.

La prueba en el arco y la respuesta de Fiermarín

Otra de las pruebas de Forlán fue la de Cristopher Fiermarín como golero en lugar de Santiago Mele, quien había sido titular ante Japón.

Y el golero de Bucaramanga respondió en gran nivel. En el primer tiempo, en el que prácticamente no tuvo intervenciones, se destacó por su juego con los pies, mostrando seguridad desde el primer momento, si bien falló algún pase largo.

En el segundo tiempo, con Corea del Sur lanzada tras perder 3-0 en su casa, tuvo varias intervenciones exigentes en las que respondió muy bien y mostró sus recursos, yendo abajo, tapando un mano a mano, y saliendo por arriba con los puños.

La única falla fue en el gol del descuento, en uno de esos complicados centros con perfil cambiado en los que se espera que el delantero desvíe el balón, lo que no ocurrió en este caso, sumado al mal cierre de Ronald Araujo, quien también tuvo ese punto negativo cuando el partido ya estaba liquidado y se sentía el cansancio.

Algunas características del equipo de Forlán

Uruguay volvió a intentar salir con balón controlado desde el área, algo que manejó bien Fiermarín, quien en la segunda mitad también ordenó cuando prefirió salir con el pase largo.

Cristopher Fiermarín será titular ante Corea del Sur

En el primer tiempo, con el marcador a su favor, la celeste se cerró en su cancha pero defendió lejos de su arco, sin dejarle espacios a Corea del Sur.

En el cierre de la primera mitad, con 3-0 a su favor, Uruguay tuvo una posesión de pelota de unos tres minutos en la que, ante la falta de presión local, hizo circular el balón sin apuro.

A diferencia del partido ante Japón, en la que los goles que le costaron la derrota a Uruguay llegaron luego de los cambios y en los minutos finales, este lunes Forlán solo hizo dos variantes y cuando terminaba el partido, una obligada por la lesión de De Arrascaeta, con el ingreso de Rodrigo Zalazar, y en el final cuando Rodrigo Aguirre entró por Darwin Núñez.

Dio la sensación que el DT aprendió del primer amistoso y no quiso desarmar a un equipo que estaba solido en el campo, si bien Bentancur y Torreira, agotados, terminaron trotando para regresar a defender.

Festejo de Darwin Núñez en uno de sus dos goles ante Corea del Sur Foto: AFP

Forlán ratificó su confianza en Darwin Núñez y finalmente llegaron los goles del atacante, por partida doble con buenas definiciones, con lo que terminó una sequía de 17 partidos sin anotar en la selección.

El entrenador reconoció el trabajo que hicieron sus futbolistas ante Corea del Sur. "Estoy agradecido como entrenador por la forma en que jugaron, las combinaciones, el trabajo defensivo, cómo presionaron, cómo manejaron los tiempos. Estoy muy feliz de poder estar ahí al lado de la cancha y disfrutando de un equipo que nos representa como esta selección uruguaya y viendo la forma en que disfrutan jugar”, dijo en conferencia de prensa el técnico que está en su cargo de forma interina, pero que con este triunfo sumó puntos para seguir en el cargo.

Tras el resonante triunfo, Uruguay cerrará su gira por Asia el próximo martes ante India en Calcuta, un rival de menor categoría ante el que se espera que el entrenador celeste realice más variantes y pruebe a jugadores que aún no han tenido minutos.