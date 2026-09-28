La alegría de Diego Forlán tras la goleada ante Corea del Sur y la emoción al ver disfrutar nuevamente a los futbolistas en la selección uruguaya: "Estoy muy feliz"

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, respondió en conferencia de prensa tras la victoria 4-1 frente a Corea del Sur en partido amistoso que disputaron este lunes en Seúl, en el marco de la doble fecha FIFA de setiembre y octubre.
Forlán destacó el nivel de los futbolistas de la selección, les agradeció la forma en que respondieron en el campo y se confesó "muy feliz" porque comprobó que los jugadores volvieron a disfrutar en el combinado.
En su primera respuesta, esto dijo el DT de Uruguay: “Siempre es lindo ganar. Sabíamos que era un partido muy difícil porque Corea es una selección mundialista, que tiene jugadores de gran nivel. Jugábamos de visitante y ante un equipo que había tenido un gran partido frente a Ecuador (ganaron 3-0), lo que para nosotros representaba un desafío. Fue redonda la entrega de los jugadores, la forma en que planificamos el partido y cómo lo llevaron a cabo. Estoy agradecido como entrenador por la forma en que jugaron, las combinaciones, el trabajo defensivo, cómo presionaron, cómo manejaron los tiempos. Estoy muy feliz de poder estar ahí al lado de la cancha y disfrutando de un equipo que nos representa como esta selección uruguaya y viendo la forma en que disfrutan jugar”.
En la segunda pregunta abordó su experiencia en el fútbol asiático como jugador, y respondió a una referencia sobre el partido que había jugado en ese mismo estadio 24 años atrás.
“Como jugador estuve 45 minutos y convertí un gol”, dijo, agregó: “Corea, y Asia es un lugar al que vine como jugador, estuve en Japón, Hong Kong, India y me siento muy agradecido a un fútbol que me gusta mucho, muy intenso y muy técnico”.
Reconoció Forlán que le “dolió” la derrota frente a Japón el pasado jueves “porque no debimos perder 3-1, pudimos empatar o ganar, pero no perder ni 2-1 ni 3-1. Este equipo tuvo situaciones, pero también pasan por momentos en los que te cuesta generar y convertir, te generan poco y te hacen goles. Lo vi en el Mundial: Uruguay generó, trabajó, dio vuelta el partido con Cabo Verde. Después hubo situaciones en las que concedió goles, pero es fútbol. Hoy estuvimos sólidos y convertimos las situaciones que generó”.
Finalmente, dijo: “Tenemos una selección con mucha calidad. Lo demostramos. Intentamos planificar como lo hicimos también para el partido ante Japón. El tiempo que pudimos trabajar con ellos se hizo y se llevó a cabo. Al final recibimos esos dos goles. Hoy se presionó, se jugó, se tuvo la pelota. Destaco la jerarquía y calidad de los jugadores, porque estuvieron como ellos pueden estar. El rendimiento de todos los jugadores fue de un nivel muy alto”.
Así fue la conferencia de prensa de Forlán: