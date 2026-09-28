La alegría de Diego Forlán tras la goleada ante Corea del Sur y la emoción al ver disfrutar nuevamente a los futbolistas en la selección uruguaya: "Estoy muy feliz"

El entrenador de la selección uruguaya , Diego Forlán , respondió en conferencia de prensa tras la victoria 4-1 frente a Corea del Sur en partido amistoso que disputaron este lunes en Seúl, en el marco de la doble fecha FIFA de setiembre y octubre.

Forlán destacó el nivel de los futbolistas de la selección, les agradeció la forma en que respondieron en el campo y se confesó "muy feliz" porque comprobó que los jugadores volvieron a disfrutar en el combinado.

En su primera respuesta, esto dijo el DT de Uruguay: “ Siempre es lindo ganar . Sabíamos que era un partido muy difícil porque Corea es una selección mundialista, que tiene jugadores de gran nivel. Jugábamos de visitante y ante un equipo que había tenido un gran partido frente a Ecuador (ganaron 3-0), lo que para nosotros representaba un desafío. Fue redonda la entrega de los jugadores, la forma en que planificamos el partido y cómo lo llevaron a cabo. Estoy agradecido como entrenador por la forma en que jugaron, las combinaciones, el trabajo defensivo, cómo presionaron, cómo manejaron los tiempos . Estoy muy feliz de poder estar ahí al lado de la cancha y disfrutando de un equipo que nos representa como esta selección uruguaya y viendo la forma en que disfrutan jugar ”.

En la segunda pregunta abordó su experiencia en el fútbol asiático como jugador, y respondió a una referencia sobre el partido que había jugado en ese mismo estadio 24 años atrás.

El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

“Como jugador estuve 45 minutos y convertí un gol”, dijo, agregó: “Corea, y Asia es un lugar al que vine como jugador, estuve en Japón, Hong Kong, India y me siento muy agradecido a un fútbol que me gusta mucho, muy intenso y muy técnico”.

Reconoció Forlán que le “dolió” la derrota frente a Japón el pasado jueves “porque no debimos perder 3-1, pudimos empatar o ganar, pero no perder ni 2-1 ni 3-1. Este equipo tuvo situaciones, pero también pasan por momentos en los que te cuesta generar y convertir, te generan poco y te hacen goles. Lo vi en el Mundial: Uruguay generó, trabajó, dio vuelta el partido con Cabo Verde. Después hubo situaciones en las que concedió goles, pero es fútbol. Hoy estuvimos sólidos y convertimos las situaciones que generó”.

Finalmente, dijo: “Tenemos una selección con mucha calidad. Lo demostramos. Intentamos planificar como lo hicimos también para el partido ante Japón. El tiempo que pudimos trabajar con ellos se hizo y se llevó a cabo. Al final recibimos esos dos goles. Hoy se presionó, se jugó, se tuvo la pelota. Destaco la jerarquía y calidad de los jugadores, porque estuvieron como ellos pueden estar. El rendimiento de todos los jugadores fue de un nivel muy alto”.

Así fue la conferencia de prensa de Forlán: