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El cruce cara a cara del uruguayo ex Nacional, Santiago Rodríguez con Lionel Messi, en el partido que Inter Miami perdió en la hora en la MLS; mirá el video

El media punta y el astro argentino discutieron en pleno encuentro y estuvieron cerca de irse a las manos; ya existía un antecedente entre ellos

28 de septiembre de 2026 13:01 hs

La jornada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos dejó un encuentro vibrante y cargado de fricción entre Columbus Crew e Inter Miami, donde el equipo local logró quedarse con un agónico triunfo por 2-1 en los minutos de adición. Sin embargo, más allá del resultado y de los goles, una de las secuencias más comentadas del encuentro estuvo protagonizada por el uruguayo ex Nacional, Santiago Rodríguez y Lionel Messi.

El cruce sobre el cierre del primer tiempo

El incidente entre Santiago Rodríguez y Lionel Messi ocurrió hacia el final de la primera mitad.

Tras recibir una infracción cometida por el propio número 10 de Inter Miami, el media punta uruguayo quedó tendido sobre el campo.

Cuando los futbolistas de Columbus se acomodaban para reanudar el juego de tiro libre, se produjo un intercambio dialéctico entre ambos que elevó rápidamente la temperatura del encuentro.

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En cuestión de segundos, Rodríguez y Messi quedaron frente a frente recriminándose acciones del partido.

La tensión obligó a la intervención del árbitro principal, Víctor Manuel Rivas, y de varios compañeros de ambos equipos para evitar que el entredicho pasara a mayores.

A pesar de los reclamos y del picante cara a cara, el juez decidió resolver la jugada sin mostrar tarjetas amarillas para ninguno de los dos futbolistas.

Un antecedente entre ambos

No es la primera ocasión en la que ambos jugadores viven un momento de tensión dentro del terreno de juego.

Existía un antecedente directo que se remontaba a noviembre de 2023, cuando el uruguayo aún vestía la camiseta de New York City FC y tuvo un cruce similar con el astro argentino y con su compañero Jordi Alba durante un enfrentamiento directo.

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