Con el triunfo ante Corea del Sur, Uruguay volvió a ganar tras ocho partidos y Diego Forlán logró su segundo 4-1 como entrenador

Con la victoria 4-1 ante Corea del Sur, la selección uruguaya de Diego Forlán volvió a ganar luego de ocho partidos sin conocer la victoria, entre los que estuvieron los tres juegos por el Mundial 2026.

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La celeste, con Marcelo Bielsa como DT, había ganado por última vez en el amistoso 2-1 ante Uzbekistán del 13 de octubre de 2025, hace casi un año.

Luego, el ciclo del rosarino no tuvo más victorias.

En los amistosos de noviembre de 2025 la celeste empató 0-0 con México y fue goleada 5-1 ante Estados Unidos.

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Este año, en la previa del Mundial 2026, Uruguay empató ante Inglaterra 1-1 y ante Argelia 0-0, también en amistosos.

Ya en la Copa del Mundo, la celeste igualó 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, con derrota 1-0 ante España, lo que marcó la eliminación y la despedida de Bielsa.

Festejo de Darwin Núñez en uno de sus dos goles ante Corea del Sur Foto: AFP

Mientras que en el debut de Diego Forlán, ante Japón el jueves, Uruguay perdió 3-1.

Segundo 4-1 de Forlán como DT

Este lunes en Seúl, en su segundo partido al frente de la selección uruguaya como DT interino, Forlán logró cortar una larga racha con una gran goleada 4-1.

En su carrera como DT, fue su segunda victoria más abultada por ese marcador, tras la que logró cuando dirigía a Atenas de San Carlos y le ganó a Juventud de Las Piedras.

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Además, con Atenas, donde dirigió 12 partidos en Segunda división, logró dos 3-0 ante Villa Teresa y Central Español.

En Peñarol, el otro equipo que dirigió en 2020, sus mayores resultados fueron 2-0: ante Boston River y frente a Cerro Largo.