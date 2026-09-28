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Adolescente recibió un disparo en el rostro durante los festejos de Peñarol: hubo enfrentamientos contra la Policía con contenedores como "escudos"

La Policía intervino para dispersar a un grupo tras denuncias de daños y ataques con proyectiles y también detuvo a cuatro personas por una presunta rapiña

28 de septiembre de 2026 12:39 hs
contenedorespenarol

Un adolescente resultó herido de arma de fuego en el rostro durante los festejos por el 135.º aniversario de Peñarol en Montevideo. Fue llevado en un vehículo particular desde las inmediaciones del Palacio Peñarol al Hospital del Cerro y luego trasladado al Hospital Maciel, donde permanece internado, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

La Policía tomó conocimiento de su ingreso al hospital cerca de las 02:30. Las circunstancias en las que recibió el disparo están bajo investigación. Los efectivos analizan registros de video y el relevamiento de Policía Científica, entre otras diligencias.

Según el comunicado policial, aproximadamente media hora antes se había dispuesto una intervención para retirar a personas aglomeradas en el Palacio Peñarol. La Jefatura sostuvo que se habían producido daños en edificios y cámaras de videovigilancia de la zona y que, durante el procedimiento, se lanzaron proyectiles contra policías y móviles. Los efectivos utilizaron munición menos que letal para dispersar al grupo.

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El comunicado no establece una relación entre esa intervención y la herida de arma de fuego del adolescente.

Algunas imágenes de los enfrentamientos comenzaron contra los efectivos a circular en redes sociales y cuentas como @Muertevideo compartieron algunos videos del hecho.

En uno de ellos, se ve a un grupo de desconocidos utilizando contenedores de basura como "escudos" y obstáculos para impedir el paso de los uniformados, quienes caminaban junto a un blindado de la Policía.

Adolescente herido festejos Peñarol

Cuatro detenidos por una presunta rapiña

En el marco del operativo, la Policía detuvo a cuatro hombres como presuntos autores de una rapiña a un transeúnte en Guayabos y Magallanes. La víctima sufrió lesiones leves. Según la Jefatura, a los detenidos, que vestían prendas identificadas con Peñarol, se les incautaron objetos vinculados al hecho y quedaron a disposición de la Justicia.

El dispositivo de seguridad por los festejos contó con más de 150 efectivos y controles en distintos puntos de Montevideo. La Policía señaló que hubo reuniones de hinchas en Ciudad Vieja, Piedras Blancas y Cruz de Carrasco, aunque la mayor concentración se registró en las inmediaciones del Palacio Peñarol.

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